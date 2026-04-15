Attiviamo i parchi: a Udine appuntamenti gratuiti tra sport e benessere all’aria aperta

Attiviamo i parchi diventa strutturale: 120 appuntamenti gratuiti in 18 aree verdi di Udine.

Udine punta in modo stabile su sport, benessere e vita all’aria aperta. Con “ATTIVIamo i parchi”, l’attività motoria gratuita nei parchi cittadini, il Comune di Udine compie infatti un passo in più: il progetto, già sperimentato con successo negli anni scorsi, diventa ora strutturale e organizzato dal Comune, entrando a pieno titolo nella programmazione comunale dedicata alla promozione del benessere psicofisico, della socialità e della valorizzazione degli spazi verdi urbani.

La novità sta proprio qui: dopo le esperienze delle edizioni precedenti, nate e cresciute grazie alla collaborazione con Spazio MOPO, l’amministrazione ha scelto di consolidare l’iniziativa, affidando per la stagione primavera-estate 2026 il servizio di organizzazione e gestione delle attività motorie gratuite nei parchi cittadini. Saranno circa 120 gli appuntamenti in 18 diverse aree verdi cittadine. L’obiettivo è chiaro: rendere sempre più accessibile l’attività fisica, promuovere stili di vita sani e far vivere i parchi come luoghi di incontro, comunità e benessere.

Crescita costante e numeri in aumento.

A confermare la bontà del progetto sono i numeri raccolti. Il 2023 ha rappresentato l’edizione pilota, utile a testare il format e a migliorarne l’impianto organizzativo. Nel 2024 la partecipazione è cresciuta in modo netto: le partecipazioni complessive hanno superato le 200, considerando anche le persone che hanno preso parte alle attività senza iscrizione preventiva. Il trend positivo è proseguito anche nel 2025, chiuso con oltre 1.000 partecipazioni.

È proprio da questi risultati che nasce la scelta di rendere “ATTIVIamo i parchi” una presenza stabile nel calendario cittadino. Il progetto ha mostrato di saper rispondere a una domanda reale di movimento, salute e socialità, offrendo attività gratuite e di qualità in un contesto informale e accessibile.



Tra i suoi punti di forza ci sono la gratuità, la diffusione nei quartieri, il coinvolgimento di professionisti qualificati, la varietà delle proposte e la capacità di avvicinare i cittadini ai parchi pubblici, trasformandoli in spazi vissuti, riconoscibili e partecipati.

Tutti i quartieri coinvolti e le iniziative.

L’edizione 2026 si svilupperà dal 21 aprile al 14 agosto e interesserà 18 parchi e aree verdi della città. Il progetto toccherà tutti i quartieri e sarà organizzato presso i Giardini Loris Fortuna, il Basketball Playground / Area Verde Salgari, l’Area Verde Ina Caterina Battistella, l’Ex Vivaio / Giardino Giorgini, il Giardino Didattico, l’Area Verde Maresciallo Antonio Santoro, l’Area Verde Lord Robert Baden-Powell, l’Area Verde Sergio Brun, il Giardino dell’Esperanto, l’Area Verde Padri Aldo e Bramante Marchiol, gli Orti Urbani, l’Area Verde Ermes Midena, l’Area Verde Umberto Saba, l’Area Verde Viola d’Udine, il Parco Ambrosoli, i Giardini del Torso, l’Area Verde S. Maria Assunta e il Parco Moretti.



Sul fronte delle proposte, il cartellone 2026 mette in campo 13 attività, pensate per intercettare pubblici, età e livelli di preparazione differenti. In programma ci sono Fascia Flow Stretch, Functional Training, Pençak Silat, Taiji Quan, Danza del Ventre, Bollywood Dance, Hip Hop Bambini, Hip Hop Adulti, Ultimate Frisbee, Teatro Bambini/Ragazzi, Parkour Ragazzi, Rugby Tag e Tango. Un’offerta ampia e trasversale, che alterna attività dolci e posturali, allenamento funzionale, discipline sportive, arti marziali, danza, attività espressive e proposte dedicate a bambini e ragazzi.

Attività fisica accessibile a tutti.

“Con “ATTIVIamo i parchi” rendiamo ancora più concreto un principio semplice ma fondamentale: l’attività fisica deve essere accessibile a tutti. La gratuità del progetto permette a ogni cittadina e a ogni cittadino di partecipare senza barriere economiche, mentre la scelta di svolgere le attività nei parchi valorizza l’aria aperta, il movimento e la qualità della vita nei nostri quartieri. È un’iniziativa che unisce sport, salute e socialità, e che rafforza il legame tra persone e spazi pubblici”, dichiara Chiara Dazzan, assessora allo Sport del Comune di Udine.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questo progetto, che ha visto quintuplicare i partecipanti di anno in anno” spiega Mattia Murdocco, responsabile di “ATTIVIamo i Parchi”. “L’idea è quella di portare la comunità cittadina a condividere tempo, spazio verde e socialità abbracciando uno stile di vita sano. Una possibilità per tutti, di qualità, guidata, gratuita, con il coinvolgimento di circa una decina di società sportive”.