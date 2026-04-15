Attiviamo i parchi: a Udine appuntamenti gratuiti tra sport e benessere all’aria aperta

15 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Attiviamo i parchi diventa strutturale: 120 appuntamenti gratuiti in 18 aree verdi di Udine.

Udine punta in modo stabile su sport, benessere e vita all’aria aperta. Con “ATTIVIamo i parchi”, l’attività motoria gratuita nei parchi cittadini, il Comune di Udine compie infatti un passo in più: il progetto, già sperimentato con successo negli anni scorsi, diventa ora strutturale e organizzato dal Comune, entrando a pieno titolo nella programmazione comunale dedicata alla promozione del benessere psicofisico, della socialità e della valorizzazione degli spazi verdi urbani.

La novità sta proprio qui: dopo le esperienze delle edizioni precedenti, nate e cresciute grazie alla collaborazione con Spazio MOPO, l’amministrazione ha scelto di consolidare l’iniziativa, affidando per la stagione primavera-estate 2026 il servizio di organizzazione e gestione delle attività motorie gratuite nei parchi cittadini. Saranno circa 120 gli appuntamenti in 18 diverse aree verdi cittadine. L’obiettivo è chiaro: rendere sempre più accessibile l’attività fisica, promuovere stili di vita sani e far vivere i parchi come luoghi di incontro, comunità e benessere.

Crescita costante e numeri in aumento.

A confermare la bontà del progetto sono i numeri raccolti. Il 2023 ha rappresentato l’edizione pilota, utile a testare il format e a migliorarne l’impianto organizzativo. Nel 2024 la partecipazione è cresciuta in modo netto: le partecipazioni complessive hanno superato le 200, considerando anche le persone che hanno preso parte alle attività senza iscrizione preventiva. Il trend positivo è proseguito anche nel 2025, chiuso con oltre 1.000 partecipazioni.

È proprio da questi risultati che nasce la scelta di rendere “ATTIVIamo i parchi” una presenza stabile nel calendario cittadino. Il progetto ha mostrato di saper rispondere a una domanda reale di movimento, salute e socialità, offrendo attività gratuite e di qualità in un contesto informale e accessibile.

Tra i suoi punti di forza ci sono la gratuità, la diffusione nei quartieri, il coinvolgimento di professionisti qualificati, la varietà delle proposte e la capacità di avvicinare i cittadini ai parchi pubblici, trasformandoli in spazi vissuti, riconoscibili e partecipati.

Tutti i quartieri coinvolti e le iniziative.

L’edizione 2026 si svilupperà dal 21 aprile al 14 agosto e interesserà 18 parchi e aree verdi della città. Il progetto toccherà tutti i quartieri e sarà organizzato presso i Giardini Loris Fortuna, il Basketball Playground / Area Verde Salgari, l’Area Verde Ina Caterina Battistella, l’Ex Vivaio / Giardino Giorgini, il Giardino Didattico, l’Area Verde Maresciallo Antonio Santoro, l’Area Verde Lord Robert Baden-Powell, l’Area Verde Sergio Brun, il Giardino dell’Esperanto, l’Area Verde Padri Aldo e Bramante Marchiol, gli Orti Urbani, l’Area Verde Ermes Midena, l’Area Verde Umberto Saba, l’Area Verde Viola d’Udine, il Parco Ambrosoli, i Giardini del Torso, l’Area Verde S. Maria Assunta e il Parco Moretti.

Sul fronte delle proposte, il cartellone 2026 mette in campo 13 attività, pensate per intercettare pubblici, età e livelli di preparazione differenti. In programma ci sono Fascia Flow StretchFunctional TrainingPençak SilatTaiji QuanDanza del VentreBollywood DanceHip Hop BambiniHip Hop AdultiUltimate FrisbeeTeatro Bambini/RagazziParkour RagazziRugby Tag e Tango. Un’offerta ampia e trasversale, che alterna attività dolci e posturali, allenamento funzionale, discipline sportive, arti marziali, danza, attività espressive e proposte dedicate a bambini e ragazzi.

Attività fisica accessibile a tutti.

“Con “ATTIVIamo i parchi” rendiamo ancora più concreto un principio semplice ma fondamentale: l’attività fisica deve essere accessibile a tutti. La gratuità del progetto permette a ogni cittadina e a ogni cittadino di partecipare senza barriere economiche, mentre la scelta di svolgere le attività nei parchi valorizza l’aria aperta, il movimento e la qualità della vita nei nostri quartieri. È un’iniziativa che unisce sport, salute e socialità, e che rafforza il legame tra persone e spazi pubblici”, dichiara Chiara Dazzan, assessora allo Sport del Comune di Udine.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questo progetto, che ha visto quintuplicare i partecipanti di anno in anno” spiega Mattia Murdocco, responsabile di “ATTIVIamo i Parchi”. “L’idea è quella di portare la comunità cittadina a condividere tempo, spazio verde e socialità abbracciando uno stile di vita sano. Una possibilità per tutti, di qualità, guidata, gratuita, con il coinvolgimento di circa una decina di società sportive”. 

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