Violento incidente tra Gradisca e Cormons: coinvolti un camion e un furgone

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Gradisca d’Isonzo a Cormons, Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un furgone.

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente forte. Il camion, a seguito dello scontro è uscito dalla carreggiata finendo nel fossato a bordo strada. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non sono ancora note le condizioni dei feriti.

Presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’arteria, rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.