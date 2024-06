Nuova linea urbana a Udine.

Inaugura il prossimo lunedì 10 giugno il nuovo e atteso servizio urbano di collegamento tra la stazione di San Gottardo (FUC Udine Cividale) e l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

La nuova Linea 12, che servirà tutta l’area est della città ed è il frutto del lavoro congiunto di Regione FVG e Comune di Udine, sarà attiva dal lunedì al sabato con corse ogni 30 minuti (prima corsa in partenza dal nuovo capolinea interno alla stazione di San Gottardo alle ore 7.22 con arrivo in ospedale alle ore 7.37, ultima corsa in arrivo a San Gottardo alle ore 20.35).

Diversi gli aspetti strategici che riguardano la nuova tratta cittadina. In primis gli orari: al termine dei lavori che interessano la FUC la partenza degli autobus coinciderà con gli arrivi e le partenze del treno FUC da e per Cividale (si ricorda che il servizio FUC Udine-Cividale è temporaneamente sostituito da autobus a causa di lavori di straordinaria manutenzione di RFI sull’infrastruttura ferroviaria). In questo modo si offrirà un collegamento diretto e rapido all’ospedale senza transitare per la stazione FS di viale Europa Unita ed il centro cittadino.

Inoltre, grazie alla rimodulazione degli orari della linea circolare 10, in prosecuzione della nuova linea 12 dalla fermata Ospedale SMM, sarà possibile continuare il viaggio senza effettuare cambi, in direzione via del Cotonificio e via delle Scienze (UniUD polo scientifico), sia nel percorso di andata che al ritorno, utilizzando il nuovo collegamento stabile a cadenza regolare tra le zone nord-est e nord-ovest della città, evitando così l’utilizzo di diverse le linee e il passaggio in centro.

Il percorso.

Le dichiarazioni del Comune

Si concretizza una volta in più la volontà dell’amministrazione comunale di Udine di rivolgere la propria attenzione verso i quartieri e la mobilità sostenibile. La nuova linea si fonda sul concetto di intermodalità, sfruttando il punto di interscambio della stazione FUC di San Gottardo e, grazie al percorso studiato, sarà a servizio dell’intera area est. Basti pensare che il solo quartiere Aurora conta ben 20.000 abitanti. Verrà fornito quindi un nuovo e sostanziale servizio fino all’ospedale e oltre. Negli intenti del Comune di Udine, grazie alla nuova linea e alla razionalizzazione della circolare 10 i cittadini saranno in grado di raggiungere luoghi significativi come ospedale, università, terminal studenti, cimitero e infine stazione senza cambiare autobus. Un risultato concreto per aumentare e migliorare il servizio pubblico, nell’ottica di facilitare gli spostamenti dei cittadini tramite mezzi verso i principali poli di frequentazione della città.

Le dichiarazioni della Regione.

Per la Regione questa nuova linea, realizzata in esito al nuovo affidamento dei servizi di Tpl affidata alla Tplfvg scarl, estende i servizi di trasporto pubblico locale all’interno della città di Udine e al contempo consente anche di collegare meglio l’area del cividalese a servizi territoriali di bacino come il nosocomio S. Maria della Misericordia. Inoltre, il servizio che verrà inaugurato la prossima settimana si inquadra all’interno dell’intermodalità dei trasporti, essenziale per garantire il migliore servizio di trasporto pubblico e aumentare il suo utilizzo a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e dei visitatori. Le stazioni dei treni sono infatti i luoghi ideali dove potenziare e sviluppare il Tpl.