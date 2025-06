La biblioteca numismatica di Marino Tremonti donata dai figli all’Università di Udine

Una collezione di 255 unità bibliografiche sulla numismatica provenienti dalla biblioteca di Marino Tremonti (1924 – 2020), uno dei padri fondatori dell’Università di Udine, è stata donata dai figli Flavio e Giulio all’Ateneo friulano. La donazione andrà ad arricchire e rafforzare la sezione dedicata alla numismatica della Biblioteca umanistica e della formazione dell’Ateneo. Consiste in 198 titoli di libri (per un totale di 234 unità bibliografiche) e tre titoli di periodici (per un totale di 21 fascicoli).

“Siamo onorati che l’Università di Udine abbia accettato la donazione della biblioteca numismatica di nostro padre – spiegano Flavio e Giulio Tremonti –. Nella consapevolezza che l’Università saprà valorizzare adeguatamente quanto ricevuto e ne consentirà la fruizione al pubblico dei ricercatori e degli studenti, riteniamo di avere interpretato un desiderio di nostro padre, il quale è sempre stato fermamente convinto che gli strumenti della conoscenza debbano essere accessibili a chiunque li voglia utilizzare per la propria crescita culturale e personale. Non sentiamo neppure di esserci privati di quanto donato perché, per noi, l’Università di Udine fa parte della famiglia Tremonti“.

Il rettore Roberto Pinton ha sottolineato che “questo atto di grande generosità degli eredi di uno dei padri storici della nostra università non ha un solo un grande valore culturale che arricchirà il patrimonio dell’Ateneo, ma anche e soprattutto simbolico e morale. Ci ricorda da dove veniamo e grazie a chi esiste una università in Friuli. La fabbrica della conoscenza che alla soglia dei 50 anni ha laureato decine di migliaia di giovani del territorio, formato intere classi dirigenti in ogni settore della società, innervato tutte le professioni ai più alti livelli, portato alto in Italia e nel mondo il valore del Friuli e dei friulani. Grazie quindi a Flavio e Giulio Tremonti per il loro atto di liberalità che onora il padre e dimostra ancora una volta il grande attaccamento della famiglia Tremonti alla sua università“.

All’atto della donazione erano presenti il notaio Giulio Tremonti e, per l’Ateneo, il rettore Roberto Pinton, il direttore generale Massimo Di Silverio, il delegato per le biblioteche e le banche dati Andrea Tilatti e il responsabile dell’Area biblioteche della Direzione ricerca, biblioteche e terza missione, Pier Giorgio Sclippa.

Il notaio Marino Tremonti è stato uno dei più tenaci sostenitori della nascita dell’Università di Udine, istituita per volontà popolare dopo il terremoto del 1976. Presiedette il Comitato per l’Università friulana dopo la morte, nel 1997, di un altro padre fondatore dell’Ateneo, Tarcisio Petracco. Ma Tremonti è stato anche un valente alpinista a livello internazionale scalando vette inviolate in tre continenti.