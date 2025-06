Escursionista smarrisce il sentiero alle Cinque Punte di Raibl e rimane bloccata a 1100 metri: salvata dal Soccorso alpino.

Non trova più il sentiero e viene salvata dal Soccorso alpino. Tra le 18.40 e le 20.30 circa di ieri, domenica 1 giugno, la stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil è stata impegnata assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, dopo l’attivazione della Sores, in una missione di soccorso nei pressi delle Cinque Punte di Raibl.

A chiedere aiuto tramite chiamata al Nue112 era una donna del 1973, friulana, la quale scendendo dal sentiero 520 se ne era allontanata finendo fuori traccia in un canale sopra un salto, attorno a una quota di 1100 metri. La donna non aveva problemi sanitari e per questo il personale medico di bordo è stato sbarcato al campo base per imbarcare invece un soccorritore della stazione di Cave che conosceva bene il terreno.

L’elisoccorso ha fatto fatica a individuare la posizione della donna nonostante le coordinate ricevute dalla Sores essendo lei vestita di nero e in un contesto di terreno piuttosto uniforme. Ma incrociando le informazioni riferite da lei al telefono ai soccorritori al campo base mentre l’elicottero sorvolava e comunicandole direttamente al pilota si è poi riusciti a trovarla. A quel punto il tecnico di elisoccorso del Soccorao Alpino è stato calato con una verricellata di circa 70 metri per imbragare la signora con il triangolo di evacuazione e portarla via dalla posizione di pericolo.