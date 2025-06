Manuela Nardon nuovo presidente dell’Afds provinciale di Udine

La nuova presidente dell’Afds provinciale di Udine è Manuela Nardon. È stata eletta ieri dall’assemblea che ha riunito nel polo universitario di via Tomadini i rappresentanti delle 193 sezioni e dei 51mila iscritti.

Nardon, della sezione di Cussignacco, raccoglie il testimone da Roberto Flora che ha guidato l’associazione per otto anni, fino alle dimissioni presentate a marzo scorso e anticipate di due mesi rispetto alla scadenza naturale. In base alle riunioni di Zona svoltesi nell’ultimo mese sono stati indicati i componenti del consiglio direttivo, che è ora composto da Roberto Bruno per Canal del Ferro – Valcanale, Luigia Agostinis per Carnia Valli Degano e Pesarina e Sappada, Arno Pittino per Carnia Orientale, Mattia Pizzato per Collinare Nord, Mauro Rosso per Collinare Sud, Daniele Romano per Alto Torre, Manuela Nardon per Udine Ovest, Stefania Tusini per Udine Est, Roberto Cuccia per le sezioni Professionali, Simone Mazzoccoli per Carnia Val Tagliamento, Marco Rossi per le sezioni Studentesche, Fulvio Guido Aviani per Valli del Natisone, Rita Di Benedetto per Medio Torre, Moreno Papais per Risorgive e Sandra Piazza per Litoranea Occidentale. Le due zone mancanti, Centro Friuli e Litoranea Orientale, andranno a indicare il proprio rappresentante nelle prossime settimane.

Il collegio dei probi viri è composto ora da Roberto Arena della sezione di Godia, Germana Bruni di Udine città e Luca Campanotto di Rivignano. Quello dei revisori dei conti, invece, Salvatore Oliverio della sezione Artegna-Montenars, Antonio Locatelli di quella di Passons e Ivo Anastasino di quella di Reana del Rojale.

L’assemblea, infine, ha scelto la sede congressuale del 2026 votando tra le due candidate Fiumicello e Talmassons. Sarà quest’ultima a raccogliere il testimone da Gonars che il prossimo settembre ospiterà l’evento più importante dell’anno.