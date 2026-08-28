riparte con una nuova sede: corsi, Erasmus+ e un patto con gli iscritti

Nuova sede, nuovi percorsi formativi e una partecipazione sempre più diretta dei corsisti alla vita dell’associazione. Brainery Academy si prepara ad aprire ufficialmente l’Anno Accademico 2026/2027 con una giornata inaugurale in programma martedì 1° settembre 2026, a partire dalle 17, nella nuova sede di via Zugliano 15.



Il taglio del nastro segnerà l’inizio di una nuova fase per l’Academy, che presenterà un programma ampliato e rinnovato, pensato per accompagnare gli adulti in diversi ambiti della vita quotidiana: dalla conoscenza delle lingue al benessere psicofisico, passando per tecnologia, creatività, sostenibilità e consapevolezza sociale.

Un’offerta formativa che guarda a una società che cambia

Il nuovo programma nasce con l’obiettivo di intercettare esigenze e interessi sempre più diversificati. Nell’ambito linguistico saranno confermati i corsi di Inglese, Spagnolo e Tedesco, articolati su differenti livelli di preparazione. A questi si aggiungeranno i nuovi percorsi specifici dedicati alla preparazione degli esami Cambridge B1, B2 e C1.



Una parte importante dell’offerta sarà dedicata anche al benessere fisico e mentale. Tra le attività previste figurano Pilates, Ginnastica posturale, Hatha Yoga e Danza contemporanea, accanto a percorsi di carattere psicologico rivolti alla gestione dello stress e a laboratori pensati per sviluppare e rafforzare l’autostima.



In crescita anche l’area dedicata alla vita digitale, sempre più presente nelle attività quotidiane. I corsisti potranno approfondire l’utilizzo di smartphone e tablet, conoscere meglio gli strumenti della Sanità Digitale e avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale, attraverso un percorso introduttivo dedicato alle sue principali applicazioni nella vita di tutti i giorni.



Non mancheranno, inoltre, le proposte legate alla creatività e alla sostenibilità. Il programma comprenderà il laboratorio dedicato alle bambole giapponesi Washi Ningyou, incontri sulla riduzione dello spreco alimentare e appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria, con particolare attenzione alla corretta pianificazione patrimoniale.

I corsisti partecipano alla costruzione del nuovo Regolamento

La giornata del 1° settembre non sarà però soltanto l’occasione per conoscere corsi e attività del nuovo anno. Brainery Academy ha infatti deciso di trasformare l’inaugurazione anche in un momento di ascolto e partecipazione diretta degli iscritti. La scelta nasce dagli spunti e dalle esigenze emerse tra i corsisti durante la pausa estiva. L’associazione ha quindi deciso di aprire un confronto sulla propria vita interna e sulle modalità attraverso le quali costruire insieme il nuovo anno accademico.

All’ingresso della nuova sede ogni partecipante troverà dei moduli sui quali potrà lasciare, in forma rigorosamente anonima, osservazioni, suggerimenti e proposte. Nella seconda parte dell’incontro, le principali tematiche emerse verranno quindi condivise e discusse insieme all’assemblea. Le proposte e le soluzioni che raccoglieranno il maggiore consenso diventeranno la base per la definizione del nuovo Regolamento interno di Brainery Academy.



L’obiettivo è trasformare l’ascolto dei corsisti in una forma di partecipazione concreta, rafforzando allo stesso tempo il rapporto di fiducia e trasparenza tra l’associazione e i suoi iscritti.

Inclusione, benessere e apertura verso l’Europa

Alla base delle attività di Brainery Academy rimane la volontà di creare e promuovere l’inclusione sociale attraverso la cultura. L’apprendimento continuo rappresenta il fulcro di questa visione: la conoscenza non viene considerata soltanto come acquisizione di nuove competenze, ma anche come uno strumento attraverso il quale migliorare il benessere della persona, mantenere vivo lo spirito critico e favorire una maggiore coesione all’interno della comunità.



Una filosofia che guarda anche oltre i confini nazionali. Grazie all’Accreditamento Erasmus+, valido fino al 2027, i soci di Brainery Academy potranno infatti partecipare gratuitamente a settimane di studio in diversi Paesi europei. Durante l’incontro inaugurale del 1° settembre saranno presentati anche i nuovi viaggi e le opportunità formative internazionali previste per il prossimo anno.

Prosegue il progetto “Femme Health Europe”

Continuerà anche l’impegno di Brainery Academy all’interno del progetto “Femme Health Europe”, che porterà nelle aule dell’associazione una serie di incontri gratuiti dedicati alla salute della donna nelle diverse fasi della vita. Un ulteriore tassello di un programma che punta a unire formazione, benessere, inclusione e partecipazione, mettendo al centro le esigenze delle persone e della comunità.



L’inaugurazione del 1° settembre rappresenterà quindi non soltanto l’avvio dell’Anno Accademico 2026/2027, ma anche l’inizio di una nuova fase per Brainery Academy, caratterizzata da una sede più ampia, un’offerta formativa sempre più articolata e dalla volontà di costruire insieme ai corsisti una comunità ancora più partecipata. La giornata si concluderà infine con un brindisi collettivo, per dare ufficialmente il via al nuovo anno accademico all’insegna della curiosità, della condivisione e delle nuove esperienze.