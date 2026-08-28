I concerti di Friuli Doc.

A Friuli Doc la musica non avrà un solo indirizzo, quello del main stage di piazza Libertà, ma seguirà un lungo filo sonoro che attraverserà l’intera manifestazione. Entrerà nelle piazze, accompagnerà il pubblico lungo le vie del centro e trasformerà anche gli angoli più defilati della rassegna in luoghi di incontro, ascolto e festa.

Accanto al grande palco davanti alla Loggia di San Giovanni, che ospiterà i concerti principali con Francesco Renga, Rovazzi e Dargen D’Amico, la 32ª edizione di Friuli Doc proporrà infatti un ricco programma musicale diffuso, con 28 esibizioni e circa 120 artisti distribuiti tra piazze, vie e numerosi percorsi itineranti.



Il programma è stato pensato per accompagnare il festival mettendo insieme generi, formazioni e atmosfere differenti: dalla musica originale alle cover, dal folk friulano alle sonorità pop e rock, fino alla musica itinerante, chiamata a portare il ritmo direttamente in mezzo al pubblico.

Giovedì il Castello diventa il palcoscenico delle Officine Giovani

A inaugurare il programma musicale diffuso sarà, giovedì 10 settembre, una serata interamente affidata alle Officine Giovani del Comune, che occuperanno musicalmente gli spazi del Castello. Una scelta che mette al centro i giovani talenti e la creatività musicale del territorio, con una serata dedicata alla musica originale e alle nuove proposte del Friuli Venezia Giulia.

Dalle 19 si alterneranno i progetti selezionati, che vedranno protagonisti Novadelica, Reverboi, Sleeping Pils e il dj set di Timothy Dwight. Nella stessa serata, nell’area di Largo Ospedale Vecchio, dalle 21 alle 23, suoneranno i Friulani Euforici. In piazza XX Settembre, sempre dalle 21 alle 23, saranno invece protagonisti i Bordeline.

Venerdì concerti nelle piazze e musica itinerante

Il programma entrerà nel vivo venerdì 11 settembre, quando la musica accompagnerà il pubblico praticamente per l’intera giornata. In Largo Ospedale Vecchio si alterneranno Daya, 4B Acoustic Trio e, in serata, Muchos Gramos. In piazza XX Settembre saranno invece protagonisti Sara e Gabri Duo, Ricette Italiane e The Wave.



Non mancherà la musica in movimento. Dalle 19 alle 22, con partenza da piazza Venerio, il Gruppo Folkloristico Pasiandi Prato accompagnerà il pubblico lungo le vie del centro, mentre da piazza Duomo sarà il gruppo Sot la Nape a portare le proprie sonorità tra la gente.

Sabato tra musica acustica, folk e Banda Città di Udine

Sabato 12 settembre il programma proseguirà con un’altra giornata ricca di appuntamenti. In Largo Ospedale Vecchio si passerà dagli Argonauti – Acustico ad Alessia Trevisiol, fino alla serata con la Gang del Chiosco. In piazza XX Settembre saranno invece protagonisti Rossella Prignano, ancora il 4B Acoustic Trio e, in serata, No Good + DJ Tubet.



Anche il sabato la musica uscirà dalle piazze. Dalle 19 alle 22, infatti, il percorso itinerante con partenza da piazza Venerio sarà affidato alla Mezza Sporca Dozzina, mentre da piazza Duomo si muoveranno i Cence Nom Folk. Nella stessa giornata, dalle 16 alle 18, la Banda Città di Udine attraverserà le vie della manifestazione, portando la propria musica nel cuore della kermesse.

La domenica parte al mattino e si chiude al Castello

La domenica di Friuli Doc partirà presto anche sul fronte musicale. Dalle 10 alle 12 i percorsi itineranti si animeranno con i Furlans a Manete, in partenza da piazza Venerio, e con l’Associazione Amici della Fisarmonica del FVG, da piazza Duomo. In Largo Ospedale Vecchio, dalle 12 alle 16, sarà invece protagonista Miky Martina, mentre in piazza XX Settembre, dalle 14 alle 16, toccherà a Debby.



La musica continuerà anche nel pomeriggio con due appuntamenti di grande richiamo sul palco del Castello. Alle 12.30 saliranno sul palco i Die Jungen D’Incjaroi, con le loro sonorità delle Alpi Carniche, tra tradizione, musica alpina e festa.