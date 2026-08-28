Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento, sono attesi nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 18 di oggi, venerdì 28 agosto, fino alle ore 3 di sabato 29 agosto 2026, in vista di un peggioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà la regione soprattutto tra la serata e la notte.



Alla base della fase di instabilità c’è il passaggio di un veloce fronte, atteso sulla regione nella serata di venerdì. Prima del suo arrivo, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dall’afflusso di aria molto calda e umida, una combinazione che potrà favorire una marcata instabilità atmosferica e quindi lo sviluppo di fenomeni temporaleschi anche intensi.

Temporali più probabili tra montagna e alta pianura

Secondo le previsioni diffuse dalla Protezione civile, dal pomeriggio-sera di venerdì 28 agosto e fino a notte inoltrata sarà possibile lo sviluppo di alcuni temporali sul territorio regionale. La probabilità maggiore riguarderà soprattutto la zona montana e l’alta pianura, dove le condizioni saranno maggiormente favorevoli alla formazione dei fenomeni più intensi. I temporali potranno comunque interessare anche altre aree della regione nel corso della serata.

Particolare attenzione viene riservata alla possibile intensità dei fenomeni: gli eventuali temporali potrebbero infatti risultare forti, con il rischio di essere accompagnati da grandinate e raffiche di vento. Il peggioramento dovrebbe quindi concentrarsi in una finestra temporale relativamente breve, ma con la possibilità di episodi localmente intensi. Proprio per questo la Protezione civile ha fissato la validità dell’allerta a partire dalle 18 di venerdì 28 agosto, prolungandola per tutta la serata e nelle prime ore della notte.

Allerta fino alle 3 di sabato

La fase di maggiore instabilità è attesa dunque tra la serata di venerdì e la notte successiva, con l’allerta che resterà attiva fino alle ore 3 di sabato 29 agosto. Il passaggio del fronte sarà rapido, ma il contrasto tra l’aria molto calda e umida presente sulla regione e l’arrivo della perturbazione potrà determinare temporali localmente intensi.



L’attenzione sarà rivolta in particolare alle aree montane e all’alta pianura, indicate come le zone dove la probabilità di temporali sarà più elevata. Tra i fenomeni associati restano possibili grandine e forti raffiche di vento, soprattutto in corrispondenza dei nuclei temporaleschi più organizzati.