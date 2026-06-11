Una notte di lavoro senza sosta per i Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il Friuli Venezia Giulia. La situazione più critica si è registrata nell’Udinese, dove le squadre sono rimaste impegnate fino all’alba per far fronte alle numerose richieste di soccorso arrivate dopo il violento passaggio della perturbazione.



Tra gli episodi più rilevanti c’è anche la caduta di una gru di cantiere al mercato ortofrutticolo di Udine. Il crollo non ha coinvolto persone, ma conferma la forza del vento e del maltempo che hanno provocato danni in diversi punti del territorio.

Notte di interventi nell’Udinese

Nel territorio di competenza del comando di Udine sono stati portati a termine 110 interventi di soccorso tecnico urgente tra le 19 di ieri sera e le prime ore del mattino. Alla stessa ora restavano ancora una decina di richieste da evadere.



Le chiamate hanno riguardato soprattutto allagamenti, alberi e rami caduti, elementi costruttivi finiti a terra o rimasti pericolanti, oltre a capannoni con i tetti danneggiati. Un quadro di danni diffusi, che ha richiesto l’impiego prolungato delle squadre dei Vigili del fuoco per tutta la notte.

Personale trattenuto in servizio

Per rispondere all’elevato numero di richieste, il personale del comando friulano che aveva terminato il turno diurno è stato trattenuto in servizio anche durante la notte. Una decisione necessaria per garantire continuità agli interventi e ridurre i tempi di attesa nelle situazioni ancora aperte.



Più contenuta, invece, la situazione nei territori di Pordenone e Gorizia. Durante la notte i rispettivi comandi dei Vigili del fuoco hanno eseguito circa una decina di interventi ciascuno, sempre legati agli effetti del maltempo.