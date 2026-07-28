Tredicenne si infortuna ai Piani del Montasio, soccorsa con l’elicottero

Una ragazzina francese di 13 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi ai Piani del Montasio, nel territorio di Chiusaforte, dopo essersi infortunata mentre percorreva un sentiero insieme ai familiari.



La giovane stava scendendo poco sotto il Rifugio di Brazzà quando ha riportato una importante distorsione a un ginocchio, che le ha impedito di proseguire autonomamente.

L’intervento dell’elisoccorso

La richiesta di aiuto è arrivata al Nue 112 e, intorno alle 17, la Sores – Sala operativa regionale emergenze sanitarie ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.



L’elicottero ha raggiunto rapidamente la zona e ha fatto sbarcare l’équipe tecnica e sanitaria con una manovra in hovering, con i pattini appoggiati a terra. La tredicenne è stata quindi stabilizzata e sistemata sulla barella, anche con il supporto dei soccorritori della Guardia di Finanza arrivati poco dopo. Il recupero è stato effettuato tramite verricello, quindi la giovane è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Tolmezzo. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17.30.