Riaperto il ponte di Chievolis dopo i lavori: per ora transito fino a 3,5 tonnellate

È stato riaperto al traffico il ponte di Chievolis, nel comune di Tramonti di Sopra, dopo la conclusione degli interventi urgenti di manutenzione. In questa prima fase, il passaggio è consentito ai veicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, mentre successivamente la portata potrà essere innalzata a 7,5 tonnellate.



A dare notizia della riapertura è l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha sottolineato l’importanza del collegamento per il territorio. “Con la riapertura restituiamo ai cittadini un collegamento fondamentale per la vita quotidiana della comunità di Chievolis e delle frazioni circostanti: abbiamo lavorato con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di chiusura, garantendo al tempo stesso la piena sicurezza dell’infrastruttura. In questa prima fase la limitazione al traffico per veicoli fino a 3,5 tonnellate è temporanea, necessaria in attesa del completamento dell’iter amministrativo e tecnico dell’intervento”.

La portata salirà a 7,5 tonnellate

Il limite attualmente in vigore rappresenta quindi una soluzione temporanea. Una volta approvato il Certificato di regolare esecuzione (CRE), sarà infatti possibile aggiornare formalmente la portata del ponte, consentendo il transito ai mezzi fino a 7,5 tonnellate.

“L’intervento – conclude Amirante – conferma l’attenzione della Regione nei confronti della viabilità montana e della sicurezza delle infrastrutture, elementi essenziali per garantire la qualità della vita delle comunità locali e la continuità dei collegamenti nelle aree interne del Friuli Venezia Giulia”. I lavori hanno interessato il ponte sul fiume Silisia, lungo la SR PN 54 “di Chievolis”, al chilometro 2+700. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a circa 133 mila euro.