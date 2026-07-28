Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 29 luglio

Giornata estiva e prevalentemente soleggiata in Friuli Venezia Giulia quella di mercoledì 29 luglio, con temperature elevate soprattutto sulla pianura e condizioni generalmente stabili. Qualche nube in più potrà comparire nel corso del pomeriggio sulle zone montane, dove non è escluso un isolato temporale.

Sole e caldo su pianura e costa

Secondo le previsioni, su pianura e costa il cielo sarà sereno per gran parte della giornata. Il caldo tornerà a farsi sentire soprattutto nelle ore centrali, con temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi in pianura e tra 29 e 32 gradi sulla costa.



Le minime si manterranno tra 19 e 22 gradi nelle zone pianeggianti, mentre lungo il litorale saranno leggermente più alte, comprese tra 21 e 24 gradi. I venti saranno generalmente deboli e a regime di brezza, senza particolari criticità previste.

In montagna possibile qualche temporale verso il Cadore

Condizioni inizialmente stabili anche sulle montagne, dove la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno. Nel pomeriggio è previsto invece un aumento della nuvolosità, con cielo poco nuvoloso o localmente variabile. Nel tardo pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio o temporale, in particolare nelle aree montane al confine con il Cadore.