Udine, il campo da tennis del parco Alpi torna nuovo: ora arrivano le luci

Il campo da tennis del Parco Ilaria Alpi di Udine rimesso a nuovo

13 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Punto di riferimento per una comunità sportiva “informale” nata proprio per giocare in quegli spazi, il campo da tennis del Parco Ilaria Alpi di Udine è stato finalmente restituito alla città con una superficie completamente rinnovata e sicura.

L’intervento del Comune mette fine a anni di precarietà: la vecchia pavimentazione, risalente agli anni ’90, presentava distacchi e criticità che rendevano difficile, se non impossibile, praticare lo sport in piena sicurezza. Oggi, quel gruppo di appassionati che per anni si è coordinato spontaneamente per sfruttare il campo ha finalmente un impianto all’altezza della propria passione.

I dettagli tecnici del restyling in terra rossa

I lavori di riqualificazione, che hanno comportato un investimento di circa 50 mila euro, hanno trasformato radicalmente l’area di gioco. Il cantiere ha previsto la rimozione della vecchia pavimentazione perimetrale e la sistemazione della sottopavimentazione.

La nuova superficie è stata realizzata con un tappetino in gomma di ultima generazione e un rivestimento acrilico colorato. Per la finitura è stato scelto il classico colore “terra rossa”, una scelta che unisce l’estetica tradizionale dei grandi club alla resistenza dei materiali moderni, garantendo regolarità nei rimbalzi e durabilità.

L’alleanza tra amministrazione e cittadini

Il progetto non è solo un recupero tecnico, ma il riconoscimento di un fenomeno sociale spontaneo. “Questa riqualificazione ha un valore aggiunto molto importante“, spiega l’assessora allo sport e impianti sportivi Chiara Dazzan. “Attorno a questo campo si è nel tempo creata in maniera naturale una vera e propria comunità sportiva: persone che organizzano spontaneamente, attraverso una chat, per incontrarsi e giocare con frequenza”.

“Intervenire qui significa riconoscere e sostenere una rete di cittadini che vive questo spazio pubblico, lo usa con continuità e lo sente come proprio. È un’alleanza concreta tra amministrazione e utenti, fondata sulla valorizzazione di luoghi che generano socialità, sport e benessere”.

Prossimi step: illuminazione per le partite serali

Il completamento della pavimentazione è solo il primo traguardo di un percorso di potenziamento più vasto. L’amministrazione comunale guarda già ai prossimi passi per rendere il campo del Parco Alpi ancora più fruibile.

È infatti prevista per il futuro l’installazione di un sistema di illuminazione automatica. Questa novità permetterà di abbattere i limiti di orario, consentendo l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e offrendo una risposta concreta ai tanti lavoratori udinesi che possono dedicarsi al tennis solo a fine giornata.

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