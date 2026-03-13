Udine, il campo da tennis del parco Alpi torna nuovo: ora arrivano le luci

Punto di riferimento per una comunità sportiva “informale” nata proprio per giocare in quegli spazi, il campo da tennis del Parco Ilaria Alpi di Udine è stato finalmente restituito alla città con una superficie completamente rinnovata e sicura.

L’intervento del Comune mette fine a anni di precarietà: la vecchia pavimentazione, risalente agli anni ’90, presentava distacchi e criticità che rendevano difficile, se non impossibile, praticare lo sport in piena sicurezza. Oggi, quel gruppo di appassionati che per anni si è coordinato spontaneamente per sfruttare il campo ha finalmente un impianto all’altezza della propria passione.

I dettagli tecnici del restyling in terra rossa

I lavori di riqualificazione, che hanno comportato un investimento di circa 50 mila euro, hanno trasformato radicalmente l’area di gioco. Il cantiere ha previsto la rimozione della vecchia pavimentazione perimetrale e la sistemazione della sottopavimentazione.

La nuova superficie è stata realizzata con un tappetino in gomma di ultima generazione e un rivestimento acrilico colorato. Per la finitura è stato scelto il classico colore “terra rossa”, una scelta che unisce l’estetica tradizionale dei grandi club alla resistenza dei materiali moderni, garantendo regolarità nei rimbalzi e durabilità.

L’alleanza tra amministrazione e cittadini

Il progetto non è solo un recupero tecnico, ma il riconoscimento di un fenomeno sociale spontaneo. “Questa riqualificazione ha un valore aggiunto molto importante“, spiega l’assessora allo sport e impianti sportivi Chiara Dazzan. “Attorno a questo campo si è nel tempo creata in maniera naturale una vera e propria comunità sportiva: persone che organizzano spontaneamente, attraverso una chat, per incontrarsi e giocare con frequenza”.

“Intervenire qui significa riconoscere e sostenere una rete di cittadini che vive questo spazio pubblico, lo usa con continuità e lo sente come proprio. È un’alleanza concreta tra amministrazione e utenti, fondata sulla valorizzazione di luoghi che generano socialità, sport e benessere”.

Prossimi step: illuminazione per le partite serali

Il completamento della pavimentazione è solo il primo traguardo di un percorso di potenziamento più vasto. L’amministrazione comunale guarda già ai prossimi passi per rendere il campo del Parco Alpi ancora più fruibile.

È infatti prevista per il futuro l’installazione di un sistema di illuminazione automatica. Questa novità permetterà di abbattere i limiti di orario, consentendo l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e offrendo una risposta concreta ai tanti lavoratori udinesi che possono dedicarsi al tennis solo a fine giornata.