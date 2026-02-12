Cavo scoperto nel tombino: un cane muore fulminato in centro a Udine

Un cane è morto fulminato in centro a Udine.

Una trappola elettrica invisibile che ha causato la morte di un cane, nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, in pieno centro a Udine, in via Pelliccerie. L’animale stava passeggiando al guinzaglio con la sua padrona quando ha appoggiato una zampa su una pozzanghera in prossimità di un tombino ed è rimasto folgorato sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel: è stato così accertato che il cane è stato ucciso da una scarica elettrica a causa di cavi scoperti all’interno del tombino stradale. Ispezionando il pozzetto, infatti, i tecnici hanno trovato un cavo elettrico con la guaina isolante rovinata, forse a causa dei ratti. L’erosione del rivestimento ha lasciato scoperto il conduttore che, a contatto con l’acqua, ha elettrizzato l’area circostante il tombino. I tecnici hanno infine messo in sicurezza la via.