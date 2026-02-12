Non fa ritorno a casa, scattano le ricerche: 63enne ritrovato senza vita

Scomparso da ieri, ritrovato senza vita nella zona di San Daniele.

Un uomo di 63 anni è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di giovedì 12 febbraio, dopo essere scomparso ieri a Villanova di San Daniele del Friuli. A lanciare l’allarme erano stati i famigliari dopo che l’uomo, ieri, non era rientrato a casa.

Le ricerche e l’intervento dei soccorsi

Le operazioni di ricerca si sono concentrate attorno all’Azienda Ittica-Agricola Dario Pighin, nell’area compresa tra Villanova e il fiume Tagliamento, organizzando un sopralluogo mirato nella zona circostante, dove era stata localizzata la cella telefonica. L’intervento ha visto anche l’impiego dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco proveniente da Venezia.

Il ritrovamento

Intorno alle 15:50, le ricerche hanno avuto un tragico epilogo: il corpo dell’uomo è stato rinvenuto ormai privo di vita a circa un chilometro di distanza, verso Carpacco. Al momento, le dinamiche della vicenda restano al vaglio degli inquirenti. Non è ancora chiaro il motivo dell’allontanamento né le cause del decesso.