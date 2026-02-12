Il cane Gallant ha fiutato la droga in un parco di Udine.

Nasconde la droga nel parco pubblico e, ignaro che a trovarla sia già stato il cane Gallant, torna a prenderla e viene “beccato”. Nei giorni scorsi il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Udine è intervenuto a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato movimenti sospetti nel parco pubblico tra viale Trieste e via Trento. Le indicazioni dei residenti hanno spinto gli agenti a effettuare un sopralluogo mirato, durante il quale è stata fondamentale la collaborazione dell’unità cinofila antidroga.

Sequestro della sostanza stupefacente

Grazie all’intervento dell’unità cinofila, è stato individuato e recuperato un quantitativo di sostanza stupefacente, in particolare hashish, occultata all’interno del giardino pubblico. Gli agenti hanno sequestrato 16 tavolette di hashish pronte per lo smercio, per un peso complessivo di circa 150 grammi.

Sorprendente tentativo di recupero

Dopo il rinvenimento della droga, la Polizia Locale ha mantenuto un costante monitoraggio dell’area. Durante questa attività, un uomo è stato sorpreso mentre si dirigeva verso il punto in cui era nascosta la sostanza e iniziava a rovistare nella vegetazione. Fermato immediatamente dagli agenti, l’uomo è stato indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La sua posizione è ora al vaglio della competente Autorità Giudiziaria.

Controlli sul territorio e collaborazione con i cittadini

“L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio che la Polizia Locale sta portando avanti con continuità per contrastare attività come lo spaccio nelle aree pubbliche della città, grazie alle segnalazioni dei cittadini e a un presidio costante dei quartieri. L’intervento conferma però anche l’efficacia dell’impiego della nostra unità cinofila Gallant, determinante per individuare la sostanza occultata. Come Amministrazione – aggiunge l’assessora alla Polizia Locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano – riteniamo che il passaggio dalla segnalazione dei cittadini all’intervento delle istituzioni sia un esempio molto positivo di come la collaborazione e la cooperazione sia fondamentale ed efficace per garantire la sicurezza pubblica”.