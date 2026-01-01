A Stolvizza è ancora Natale: presepi, luci e musica fino al 6 gennaio

A Stolvizza è ancora Natale, un Natale suggestivo che ha già coinvolto i tanti turisti che hanno raggiunto Stolvizza ed altri appassionati che arriveranno in questi giorni di festa. Per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio sarà possibile visitare i numerosi Presepi allestiti lungo il “Percorso Natale – Presepi per la via” con una indimenticabile escursione nel secolare Borgo Kikey e poi sotto la grande Stella accesa si potrà ammirare il Presepe con sagome a grandezza umana in legno finemente disegnate in un contesto ambientale quanto mai suggestivo, in un paese che di per se è già un grande, grandissimo Presepe naturale, uno spettacolo impreziosito da un sottofondo musicale e da una esplosione di luci e colori tutti da gustare. Al fine di rendere più suggestiva la visita dopo il tramonto l’Associazione ha predisposto l’illuminazione di tutto il percorso.

L’associazione “ViviStolvizza” informa che venerdì 2 gennaio 2026 sarà ripetuta la suggestiva ascesa al grande Presepe e alla grande Stella con il seguente programma: Ore 15,00 arrivo in paese delle Zampogne e Cornamuse, giro per il paese, per i locali e per i due Musei con la caratteristica musica natalizia. Ore 16,30, al seguito dei zampognari, salita per il Borgo Kikey attraverso un percorso con decine di suggestivi Presepi: dei tronchi, degli orsetti, dei coppi, galleggiante, il fantastico dei campanili, delle scuole di Resia, il significativo dell’AFDS Associazione Friulana Donatori Sangue, Pro loco Resia…….. fino al Belvedere quando, ormai al tramonto saranno accesi il Presepe e la grande Stella. Quindi dopo una ultima e toccante esibizione delle zampogne sotto la capanna, brindisi bene augurante offerto da “Vivistolvizza”. L’iniziativa è dedicata in particolare ai bambini ai quai sarà offerto il ristoro e gadget del Parco delle Prealpi Giulie a ricordo sella spettacolare escursione

L’Associazione è del parere infatti che, una escursione, da parte dei più piccoli, in questo fantastico ambiente natalizio, quale è appunto questo antico borgo della Val Resia, può veramente rappresentare una bella opportunità per comprendere fino in fondo il grande messaggio natalizio di pace e serenità, un messaggio che i bambini, immersi e spesso travolti da un pesante bombardamento mediatico di consumismo, non sempre sanno cogliere con la dovuta attenzione.

Raggiungere Stolvizza in questo periodo, un paese con la catena di montagne che lo sovrastano appena innevate, darà l’opportunità di visitare, oltre ai tanti Presepi, il sistema museale della Gente della Val Resia e dell’Arrotino due strutturati contenitori che propongono uno straordinaria testimonianza della vita passata, presente e futura di Stolvizza. interessante anche la Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo recentemente riportata all’antico splendore, i “Murales” lungo Via Udine, il Borgo Kikey con la straordinaria vista della Valle dal “Belvedere Roberto Buttolo”. e i due caratteristici locali: il Bar “All’Arrivo” e la “Vecchia bottega” in resiano “Ta stara Butea” dove si potranno gustare semplici piatti della tradizione culinaria della montagna.