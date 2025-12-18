Il piano sulla sicurezza per il Capodanno a Udine.

Si è svolta oggi una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata in vista delle manifestazioni di capodanno nel capoluogo friulano. Il vertice, presieduto dal Prefetto di Udine Massimo Lione, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari del territorio, impegnate nella definizione di un articolato piano di sicurezza per garantire un Capodanno sereno e protetto per tutti i cittadini.

Alla riunione hanno preso parte il Vicario del Questore, Giovanni Locati, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Andrea Broccone, e della Guardia di Finanza, colonnello Fabio Loero, oltre ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del servizio sanitario d’emergenza S.O.R.E.S., e del Comune di Udine. Quest’ultimo era rappresentato dal Vicesindaco Alessandro Venanzi, dall’Assessore alla Sicurezza Partecipata Federico Toffano, dai relativi funzionari comunali e dal Comandante della Polizia Locale.

Il piano di safety e security

Durante l’incontro, il Comune ha illustrato nel dettaglio il piano di safety e security previsto per la serata del 31 dicembre, quando in Piazza Primo Maggio si terrà la manifestazione ufficiale per salutare l’arrivo del nuovo anno. Trattandosi di un evento che attirerà migliaia di persone, è stata posta particolare attenzione alla prevenzione di rischi e alla gestione dei flussi di pubblico.

Il dispositivo predisposto prevede un’articolata pianificazione interforze che coinvolgerà ambulanze per l’assistenza sanitaria, squadre dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, forze dell’ordine – statali e locali – per la vigilanza e il mantenimento dell’ordine pubblico, e un congruo numero di assistenti alla sicurezza muniti di contapersone per il presidio degli accessi all’area.

Oltre alla perimetrazione dell’area con l’utilizzo di barriere jersey, saranno operativi 22 steward messi a disposizione dal Comune, con compiti di supporto all’accoglienza e alla gestione dei flussi. È inoltre prevista la presenza costante di un presidio di soccorso sanitario, con personale appiedato e ambulanza, a tutela della sicurezza e della salute dei partecipanti. Durante tutta la serata sarà attiva una centrale operativa dedicata, che consentirà il coordinamento in tempo reale delle attività di sicurezza in raccordo con le Forze dell’Ordine.

In arrivo le ordinanze.

I varchi di accesso saranno presidiati e cinturati, con l’obiettivo di monitorare gli ingressi e assicurare il rispetto delle ordinanze comunali che, per l’occasione, vietano l’introduzione e l’utilizzo di contenitori in vetro. Verrà inoltre emanata un’ulteriore ordinanza che proibisce il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico nella zona della manifestazione, misura che si aggiunge a quanto già previsto dal regolamento di Polizia Locale. Immancabile infine l’ordinanza di divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici in area pubblica, a tutela dell’incolumità dei presenti.

Il Prefetto Lione ha sottolineato la piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando l’importanza della pianificazione preventiva e del coordinamento tra i vari enti per garantire che la serata si svolga in un clima di festa ma anche di sicurezza. Udine si prepara dunque a salutare il 2025 con una grande manifestazione, che sarà sì occasione di divertimento, ma anche esempio di organizzazione e attenzione alla sicurezza collettiva.



● Udine alza la guardia per Natale: steward in centro e controlli rafforzati