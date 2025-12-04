La Casetta di Babbo Natale anima piazza Matteotti: laboratori e magia per le famiglie

La Casetta di Babbo Natale in centro a Udine.

In Piazza San Giacomo arriva il “paradiso” dei bambini per le feste dicembrine: ospiterà infatti la Casetta di Babbo Natale, uno spazio pensato per coinvolgere bambini e famiglie con laboratori creativi, giochi e appuntamenti dedicati. L’iniziativa, curata dal Comune di Udine, animerà la piazza fino al pomeriggio del 24, quando è previsto l’arrivo di Babbo Natale.

L’apertura ufficiale è in programma per sabato 6 dicembre, con la presenza dell’elfo che accoglierà i piccoli visitatori. Nel corso della giornata inaugurale sarà distribuito il calendario degli eventi e i bambini potranno imbucare la loro letterina destinata a Santa Claus.

Il programma entrerà nel vivo già domenica 7 dicembre con due laboratori: al mattino “La mia letterina di Natale 3D”, dedicato alla personalizzazione delle letterine, e nel pomeriggio “Appendiamo i nostri desideri”, per realizzare palline con buoni propositi. L’8 dicembre la creatività si sposterà sul disegno con “Renne illustrate” e sulle decorazioni colorate del laboratorio “Vetrate di Natale”.

Spazio al riciclo creativo il 13 dicembre con “Illuminiamo il Natale”, pensato per costruire lanterne natalizie, mentre il 14 dicembre i bambini potranno partecipare ai laboratori “Fiocchi d’autore” e “Natale Pop”, dedicati alla realizzazione di decorazioni personalizzate e addobbi in stile Pop Art.

La settimana successiva aprirà con un Quiz natalizio previsto per il 20 dicembre; il 21 dicembre seguiranno i laboratori “Tombola di Natale” e “Magie da filo”, tra simboli tradizionali delle feste e creazioni decorative. Il 22 dicembre sarà la volta di “Natale in ogni pagina”, per realizzare un segnalibro da regalare, mentre il 23 dicembre i piccoli potranno comporre la “Ghirlanda delle Feste”.

Il programma si concluderà il 24 dicembre: al mattino è previsto il truccabimbi, mentre nel pomeriggio Babbo Natale farà il suo ingresso in piazza per distribuire caramelle a bambini e adulti. La Casetta sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le attività e i laboratori, dedicati ai più piccoli, avranno una durata di circa due ore.