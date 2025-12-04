Pullman sbaglia strada e blocca il traffico: attimi di caos in via Poscolle

Pullman “tradito” dalla nuova viabilità di via Poscolle a Udine.

Momenti di caos nella serata di oggi, 4 dicembre, in centro a Udine, quando un pullman proveniente da via del Gelso ha tentato di svoltare a destra per entrare in via Poscolle alta, per poi accorgersi del nuovo senso di marcia recentemente introdotto. L’autista, resosi conto dell’impossibilità della manovra, ha provato a effettuare un’inversione a U.

Il mezzo fermo in mezzo all’incrocio ha creato attimi di panico tra i pedoni che cercavano di attraversare, mentre gli automobilisti si sono trovati improvvisamente senza spazio di manovra, incerti sul da farsi. L’amministrazione ha modificato la viabilità in quell’area una settimana fa: ora per entrare in piazza XX Settembre è necessario imboccare via Battisti mentre via Poscolle alta è la via di uscita dal ferro di cavallo.