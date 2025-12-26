In Cattedrale a Udine si chiude solennemente l’Anno Santo del Giubileo

Ci ha accompagnato per un anno intero e ora, dopo la sua formidabile iniezione di Speranza, sta per essere consegnato alla storia. Si chiuderà domenica 28 dicembre, infatti, il Giubileo ordinario “Pellegrini di Speranza”, l’Anno santo indetto da Papa Francesco con la bolla Spes non confundit. Per lo meno, in quella data si chiuderà il Giubileo nelle Chiese particolari di tutto il mondo: a Roma, invece, la Porta santa della Basilica di San Pietro sarà chiusa il 6 gennaio, facendo così calare il sipario all’Anno santo.

Il 28 dicembre alle 17 in Cattedrale a Udine l’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba presiederà una Santa Messa solenne per la chiusura dell’anno giubilare, a cui sono invitati tutti i fedeli dell’Arcidiocesi udinese. Per l’occasione, e per favorire la partecipazione alla celebrazione in Cattedrale, l’Arcivescovo ha disposto la sospensione di tutte le Messe vespertine nelle chiese della Diocesi.

La celebrazione di chiusura del Giubileo sarà trasmessa in diretta da Radio Spazio.

Un anno di pellegrinaggi

Si chiude, così, un anno particolarmente intenso, segnato – nella Chiesa universale – dalla morte di Papa Francesco e dall’elezione di Leone XIV. Moltissimi pellegrini hanno raggiunto Roma per vivere il Giubileo nella città delle Porte Sante: ben ottocento solo nei tre pellegrinaggi promossi dall’Arcidiocesi di Udine, oltre a coloro – e possiamo stimarne almeno il doppio – che hanno partecipato ad analoghi pellegrinaggi con le rispettive comunità o in occasioni particolari come il Giubileo delle corali, il recente Giubileo dei detenuti o quello dei movimenti e delle associazioni ecclesiali.

Restando in Friuli, moltissimi anche i pellegrini nelle otto chiese giubilari, soprattutto nei santuari: dal Lussari a Castelmonte, da Sabbionera a Sant’Antonio, senza contare la Pieve di Zuglio. Molti anche i pellegrini che hanno pregato nel Santuario cittadino della Beata Vergine delle Grazie o nella Cattedrale di Udine, dove si sono svolti i principali eventi giubilari diocesani.