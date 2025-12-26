Il tour di Raphael Gualazzi arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Raphael Gualazzi

26 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

Raphael Gualazzi il 28 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, è in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto e con Orchestra.

La dimensione ‘piano-vocal’ è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto di Raphael Gualazzi è la sua astronave musicale; lui scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele. Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità: Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera, Gianluca Nanni alla batteria.

Il repertorio energico e profondo ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che sanno valorizzare la vocalità dei musicisti nella celebrazione di sonorità soul, jazz, pop e swing. Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.

Il concerto di Raphael Gualazzi con Orchestra, egregiamente arrangiata e diretta dal M° Stefano Nanni, racconta le sue composizioni più interessanti dal 2005 a oggi, rivelando anche brani dei suoi esordi, raramente eseguiti dal vivo.

La musica è celebrazione di tutte le dimensioni dell’esistenza umana. Profondità, leggerezza, vita, amore, oblio, luce, realtà e fantasia. L’unione di classicità e sonorità ispirate alla cultura afro-americana nelle sue infinite sfaccettature lo rendono un concerto unico e imperdibile.

Le date del tour.

Le prossime date del tour: il 28 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine (con l’Orchestra Banda Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia); il 30 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari (in quintetto); il 1 gennaio a Spiaggia dei Gradoni di Otranto (Quartet);  l’8 febbraio al Teatro Sociale di Rovigo (in piano solo); il 13 febbraio 2026 al Teatro Kennedy di Fasano per Fasano Musica (con l’Orchestra della Magna Grecia); il 18 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina (con l’Orchestra Vittorio Emanuele); il 26 marzo 2026 al Teatro Angelo Masini di Faenza per Emilia Romagna Festival (in trio); il 31 maggio al Teatro Comunale di Benevento (con l’Orchestra jazz Conservatorio di Benevento); il 7 giugno al Chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari (in piano solo).

