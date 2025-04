Alla Cattedrale di Udine la messa di suffragio per Papa Francesco

La messa di suffragio per Papa Francesco in Cattedrale a Udine.

Un annuncio improvviso, quello della morte di Papa Francesco, che pur nella gravità delle sue condizioni di salute ha colto di sorpresa anche la Chiesa udinese. La quale, ora, si stringe in preghiera attorno al suo arcivescovo, monsignor Riccardo Lamba, affidando al Signore l’anima del Santo Padre.

Lo stesso Arcivescovo, nel corso di una conferenza stampa convocata in seguito alla notizia della scomparsa del Papa, ha annunciato che lunedì 21 aprile, giorno della morte di Francesco, presiederà una Santa Messa di suffragio in Cattedrale a Udine alle ore 19. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulle frequenze dell’emittente diocesana Radio Spazio.

In aggiunta, l’Arcivescovo ha disposto che in tutte le comunità dell’Arcidiocesi di Udine, a partire dal 21 aprile e fino alle esequie del Santo Padre, si celebri ogni giorno la Messa per il Papa secondo le indicazioni diramate dall’Arcidiocesi; dove ciò non sia possibile, l’Arcivescovo invita le comunità a riunirsi per pregare il Santo Rosario in suffragio per l’anima di Papa Francesco.