“Ce biel Frico”: a Udine la gara per il frico più buono del Friuli

Gara al frico più buono del Friuli all’osteria Al Grappolo d’Oro.

È indubbiamente uno dei piatti che caratterizzano maggiormente la nostra regione, dalle origini antiche e povere, diventato simbolo di buon gusto e prelibatezza: parliamo di Sua maestà, il frico. In omaggio al Friuli, infatti, ritorna il tanto atteso contest “Ce biel Frico”, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 15 presso l’osteria “Al grappolo d’Oro” di Via Stringher, a Udine. A decretare il vincitore del concorso, ideato da Arnaldo Zorzetto, sarà il giudizio insindacabile di una giuria formata da giornalisti, food bloggers, addetti del settore.

L’iniziativa viene resa nota dal promoter e titolare della “Bottega del Frico” di Cividale, nonché ideatore de “Il frico più lungo del mondo”, “Man vs Frico”, “Un Frico per il Friuli”, “Frico Burger”. Verranno messi a disposizione dei concorrenti tutti gli ingredienti migliori per preparare un frico con i fiocchi, dalle patate ai formaggi locali freschi e stagionati e poi ancora padelle, mestoli, fornelli e tutto l’ occorrente per un’ ottima riuscita: gli aspiranti vincitori dovranno usare le loro abilità culinarie per arrivare in vetta alla classifica. Il contest è fin da ora aperto a tutti coloro volessero partecipare, l’ iscrizione è gratuita.

Una nota di particolare curiosità riporta dell‘iscrizione quest’anno di una ragazza proveniente dal Vietnam, che da anni risiede in Friuli e che, fin da subito, si è innamorata proprio del frico.

Il numero da contattare per le iscrizioni: 3383957303