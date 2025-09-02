Le Frecce Tricolori festeggiano 65 anni: due giorni di esibizioni aeree ed eventi a Rivolto

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Rivolto.

L’Aeronautica Militare celebra quest’anno il 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, una delle formazioni acrobatiche più prestigiose al mondo. L’evento si svolgerà presso la storica base di Rivolto, trasformando l’aeroporto in un punto di incontro per migliaia di spettatori, appassionati e addetti ai lavori.

Il programma prevede due giornate intense con esibizioni aeree spettacolari, sorvoli commemorativi e una mostra statica di velivoli moderni e storici. Numerose pattuglie acrobatiche internazionali prenderanno parte all’evento, tra cui le “Baltic Bees” (Lettonia), i “Krila Oluje” (Croazia), i “Midnight Hawks” (Finlandia), la “Patrouille de France” (Francia), gli “Orlik Aerobatic Team” (Polonia), la “Patrouille Suisse” (Svizzera), i “Turkish Stars” (Turchia) e i “Flying Bulls” dall’Austria con Edge 540, North American T-28B, BO 105 C e Bell Cobra 209/AH-1F, oltre a velivoli F/A-18 Hornet dalla Spagna.

Accanto alle attività in volo, i visitatori potranno esplorare aree espositive dedicate alla storia del 2° Stormo di Rivolto, al progetto aerospaziale italiano e a percorsi ludico-esperienziali con simulatori di volo e visori di realtà virtuale.

L’evento rappresenta anche un’occasione culturale e divulgativa: saranno illustrate la storia, la tecnica e i valori che da oltre sessant’anni contraddistinguono il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. La manifestazione mette in luce la tradizione italiana dell’acrobazia aerea, con una nuova livrea che vestirà le ali delle Frecce Tricolori in occasione del 65° anniversario.

Durante la manifestazione sarà promosso anche il progetto benefico “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, finalizzato a raccogliere fondi per apparecchiature e tecnologie sanitarie destinate all’ospedale pediatrico romano, grazie alle donazioni volontarie di personale militare, privati e associazioni.

La partecipazione all’evento è libera, previa registrazione obbligatoria tramite la pagina dedicata sul portale dell’Aeronautica Militare. Maggiori informazioni logistiche, aggiornamenti sul programma e linee guida per l’accesso del pubblico sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dell’Aeronautica.