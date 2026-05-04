Minaccia di farsi esplodere in casa: un’ora di trattativa per evitare la tragedia

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi, 4 maggio, in un comune della Destra Tagliamento, dove un equipaggio del NORM- Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pordenone, è intervenuto per evitare una possibile tragedia.

L’allarme e il pericolo esplosione

I militari sono intervenuti d’urgenza presso l’abitazione di un uomo che, in preda a una profonda crisi emotiva, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. Dopo aver allontanato i familiari per restare solo, l’individuo ha messo in atto un piano che poteva essere molto pericoloso per sé e per l’incolumità pubblica: ha aperto i rubinetti del gas domestico e ha cosparso i propri abiti e parte della casa con della benzina, minacciando di darsi fuoco con un accendino al minimo accenno di avvicinamento.

La zona isolata

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente compreso la criticità della situazione. Per garantire la sicurezza dei residenti e scongiurare i danni di una potenziale esplosione, hanno cinturato l’intera area e interdetto il passaggio lungo la strada, rimasta presidiata per oltre un’ora.

Il salvataggio dopo la trattativa

Evitando ogni forzatura, i militari hanno avviato un lungo e delicato dialogo con l’uomo attraverso una finestra socchiusa. Mantenendo il sangue freddo, con professionalità ed empatia, hanno parlato per oltre sessanta minuti con l’uomo, riuscendo a guadagnare la sua fiducia e a convincerlo a desistere dal tragico intento. Una volta rassicurato, l’uomo ha spento l’accendino e ha aperto la porta, permettendo la messa in sicurezza dell’edificio e l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno poi accompagnato in ospedale per il necessario supporto medico e psicologico.