Al via le iscrizioni per i centri estivi di Udine: ecco come prenotare

Le prenotazioni dei centri estivi a Udine.

A Udine ripartono i centri ricreativi estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni realizzati ogni anno nel periodo di chiusura delle scuole. Si tratta di un servizio di interesse pubblico e di sostegno alle famiglie, che consente ai bambini che rimangono in città di trascorrere, durante il tempo libero estivo, un’esperienza di socializzazione, di gioco e di svago.

Le prenotazioni ai centri ricreativi estivi per l’anno 2022 saranno attive esclusivamente online da venerdì 29 aprile a domenica 8 maggio 2022. Le graduatorie per l’iscrizione al servizio non saranno più elaborate in base all’ordine cronologico di prenotazione, ma secondo dei criteri di priorità prestabiliti: residenza nel Comune di Udine, minore in possesso della certificazione di disabilità, minore con entrambi i titolari della responsabilità genitoriale lavoratori, minore con altri minori conviventi iscritti e Isee.

I centri ricreativi per i bambini dai 3 ai 6 anni si svolgeranno presso le scuole dell’infanzia I Maggio, Pick, Zambelli e via Baldasseria Media, mentre per i bambini dai 6 agli 11 anni saranno nelle scuole primarie Nievo, San Domenico, Pellico, Girardini e Negri.

Ciascun turno per i bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni ha una durata di 10 giorni di frequenza dal lunedì al venerdì e prevede la somministrazione del pranzo e della merenda. I centri inizieranno il 4 luglio e termineranno il 29 agosto. E’ previsto un pre turno dal 20 giugno al 1 luglio per i minori dai 6 agli 11 anni nelle scuole Nievo e San Domenico.

Il Cre Summer Play Camp per i minori dagli 11 ai 14 anni si realizzerà presso il giardino del Torso per una durata di 5 giorni di frequenza, dal lunedì al venerdì, e prevede la somministrazione del pranzo e della merenda. Il Summer Play Camp inizierà il 20 giugno e terminerà il 5 agosto.

Per tutte le fasce d’età è possibile iscriversi a più turni. Tutte le informazioni sui criteri di priorità, gli orari, le modalità di pagamento, le tariffe e gli eventuali rimborsi sono consultabili sul sito del Comune di Udine

