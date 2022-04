Udine, chiude lo storico negozio Marussigh: una storia lunga oltre 80 anni

Chiude il negozio Marussigh a Udine.

Chiude la serrande, per sempre, uno dei negozi ormai storici di Udine. Stiamo parlando di Marussigh, fondato nel 1938 in piazza San Giacomo, angolo via Canciani, e in seguito trasferitosi, nei primi anni Settanta, in via Lionello.

E’ stato per quasi un secolo un punto di riferimento non solo per Udine ma per l’intero Friuli Venezia Giulia. Prima con il titolare e fondatore Pietro Marussigh, e poi con le commesse di allora, Delia Ermacora e Nirvana Driussi, che decisero di rilevare l’attività e portarla avanti da sole. E così hanno fatto per cinquant’anni.

Ora, però, anche loro hanno detto basta, e hanno deciso di abbassare la serranda del negozio. Abbigliamento Marussigh, storico punto vendita di Udine e di tutto il circondario, rimarrà aperto fino al prossimo 30 aprile. Poi, le luci si spegneranno definitivamente.

