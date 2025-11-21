Chiude per dieci giorni l’ufficio postale Udine Centro: ecco le alternative

Poste Italiane comunica che da lunedì 24 novembre (alle 13.35) fino al 3 dicembre incluso, l’ufficio postale di Udine Centro, sito in via Vittorio Veneto, resterà chiuso per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali.
Durante il periodo di chiusura, per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Udine 5, sito in via Bersaglio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35.