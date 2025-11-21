Francesca Albanese premiata a Trieste, scoppia la polemica: “E’ sconcertante”

La polemica sul premio della Fondazione Lucchetta a Francesca Albanese.

Francesca Albanese è intervenuta oggi a Trieste nell’ambito del Premio Lucchetta: la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è stata infatti insignita del Premio Speciale della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin 2025.

Un riconoscimento che non piace a tutti: a intervenire, in polemica, è stato l’assessore regionale Pierpaolo Roberti: “È sconcertante che proprio a Trieste, la città in cui sono state proclamate le leggi razziali, la Fondazione Luchetta abbia deciso di assegnare un premio a colei che si erge a paladina di manifestazioni in cui si inneggia alla ‘Palestina libera dal fiume al mare’, slogan che è sinonimo della volontà di cancellare lo Stato di Israele“.

“Francesca Albanese – ha continuato Roberti – ha più volte manifestato posizioni giustificazioniste su Hamas, organizzazione terroristica responsabile del drammatico attentato del 7 ottobre 2023″.