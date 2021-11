La ciclista investita da un’auto a Udine.

Paura per una giovane ciclista questa mattina a Udine. L’incidente è accaduto nella zona est della città.

Erano le 7.50 quando, per cause in corso di accertamento, una giovane di 18 anni – T.N., residente in città – è stata investita mentre pedalava in via Piazza d’Armi con direzione viale Trieste. A impattare con la bicicletta è stata un’auto condotta da M.M., donna di 48 anni, anche lei residente a Udine e che proveniva da via Pola, sempre diretta verso Viale Trieste. Nell’impatto, la ragazza è rovinata sull’asfalto.

È stato subito dato l’allarme e sul posto è giunto un equipaggio del 118 per le cure alla giovane ciclista, rimasta ferita nell’urto. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale di Udine per i rilievi del caso.

