Cinema all’aperto, a Udine arriva Diamanti di Ferzan Ozpetek

L’appuntamento con il cinema all’aperto a Udine.

Non possono mancare al giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio i film italiani più amati della stagione appena conclusa: lunedì 11 agosto ecco quindi tornare sul grande schermo all’aperto DIAMANTI, opera corale di Ferzan Ozpetek con un cast maestoso capitanato da Jasmine Trinca e Luisa Ranieri! La proiezione avrà inizio alle 21.15 (appena fa buio) e la biglietteria aprirà alle 20.45. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie. E grazie alla promozione Cinema Revolution (dedicata ai film italiani e europei), il biglietto costa solo €3,50.

Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.