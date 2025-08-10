Incidente mortale in galleria, le indagini e le autopsie per chiarire le cause

Le indagini sul tragico incidente costato la vita a Danilo Boz e Fabio Rosa.

Dopo il tragico incidente avvenuto martedì sera nella galleria Bus di Colvera, in cui hanno perso la vita i giovani maniaghesi Danilo Boz e Fabio Rosa, la Procura di Pordenone ha avviato una serie di accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.

Due le operazioni peritali chiave: l’autopsia, in programma per domani, lunedì 11 agosto, e una complessa perizia tecnica sulla dinamica dell’incidente, che verrà affidata nelle prossime settimane. Le indagini, vedono al momento due persone iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale: il 18enne alla guida della Renault Twingo su cui viaggiavano le due giovani vittime, e la 72enne di Zoppola, che si trovava a bordo della Volkswagen Tiguan coinvolta nello scontro frontale.

L’iscrizione dei nomi nel registro degli indagati è un atto dovuto, necessario per garantire il diritto alla difesa e consentire alle parti di nominare consulenti tecnici di parte che possano assistere alle operazioni peritali.