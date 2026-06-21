Cinema all’aperto a Udine: torna la rassegna estiva al Giardino Loris Fortuna

Torna il cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio a Udine, che anche per l’estate 2026 si trasforma nella sala cinematografica sotto le stelle della città.

Da giovedì 25 giugno fino al 31 agosto, un film diverso ogni sera, con una programmazione che spazia tra primissime visioni, cult, blockbuster, rassegne tematiche ed eventi speciali, curata dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche insieme al Comune di Udine, nell’ambito di UdinEstate2026.

Un’estate di cinema sotto le stelle

L’arena estiva offrirà un calendario continuo di proiezioni pensato per un pubblico ampio e diversificato, con titoli della stagione appena conclusa, film d’autore, produzioni italiane ed europee e proposte per famiglie.

“Il cinema all’aperto – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone – rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate udinese perché unisce la qualità culturale alla possibilità di vivere e condividere gli spazi pubblici della città. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore pubblico della cultura, che deve essere diffusa, inclusiva e capace di raggiungere persone di tutte le età. Per questo, insieme al prezioso lavoro del Cec, anche quest’anno abbiamo ritenuto indispensabile che il cinema all’aperto avesse un’arena dedicata. Siamo convinti che il cinema sia una esperienza collettiva, strumento di crescita culturale e occasione di aggregazione per la comunità”.

L’apertura con Backrooms, fenomeno della stagione

La rassegna si aprirà giovedì 25 giugno alle ore 21.30 con “Backrooms”, film fenomeno della stagione che ha già attirato l’attenzione del pubblico internazionale. Il film, diretto dal giovane regista Kane Parsons, è un thriller che ha contribuito a consacrare il suo autore come una delle nuove promesse del cinema americano, con la partecipazione di attori come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

Il programma tra cult, Oscar e cinema per famiglie

La programmazione sarà suddivisa in sezioni tematiche che attraversano i principali generi cinematografici. Tra i titoli in calendario figurano i successi recenti della stagione (come Michael, Il diavolo veste Prada 2), film da Oscar come “Sentimental Value” e “Hamnet”, e il cinema italiano con “Le città di pianura”, vincitore di 8 David di Donatello, e “Buen Camino”.

Spazio anche al cinema per famiglie con titoli come “Toy Story 5” e il nuovo “Minions & Monsters”, oltre a documentari come “Orcolat” e “Sarajevo Safari”. Non mancheranno i grandi classici, tra cui “Gli uomini preferiscono le bionde” e “Quando la moglie è in vacanza”, insieme a proiezioni evento come “The Doors” in versione restaurata e “The Rocky Horror Picture Show”, previsto come chiusura speciale della prima parte della rassegna.

Horror, fantascienza e rassegne speciali

Ampio spazio sarà dedicato anche al ciclo #udinehorror, con una selezione di titoli contemporanei e restauri, tra cui “Backrooms”, “Obsession”, “La casa – Il Rogo del male” e il cult italiano “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati.

Previsti anche appuntamenti dedicati alla fantascienza, con titoli come “Disclosure Day” di Steven Spielberg, “L’Ultima Missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling e il 30° compleanno” di Mars Attacks!, del mitico Tim Burton.

Eventi speciali e cinema accessibile

Nel programma non mancheranno appuntamenti speciali come InCinema OUTside, con proiezioni accessibili grazie a sottotitoli e audiodescrizione, e le serate di Udin&Jazz, con concerti e cinema dal vivo. Previsti anche incontri con il cinema in lingua friulana con la rassegna Incuintrilûs.

Informazioni pratiche

Le proiezioni inizieranno alle 21.30 circa, con apertura della biglietteria alle 21.00. I biglietti per i film italiani ed europei aderenti alla campagna Cinema Revolution avranno un costo di 3,50 euro.

In caso di maltempo, le proiezioni saranno spostate al Visionario alle 21.45. Le prevendite sono disponibili sul sito www.visionario.movie.