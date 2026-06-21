Malori e cadute sulle Alpi Giulie: domenica intensa per il Soccorso Alpino

21 Giugno 2026

di Alessia Pilotto

Doppio intervento del Soccorso Alpino nella giornata di domenica 21 giugno nelle Alpi Giulie, dove due escursionisti sono stati soccorsi in situazioni distinte tra il massiccio del Montasio e l’area della Cima del Lago.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 13 a Forca Disteis sul gruppo del Montasio. Un escursionista ha richiesto aiuto per spossatezza. Raggiunto dalle squadre della stazione di Cave del Predil, è stato accompagnato fino ai Piani del Montasio e quindi alla propria auto.

Caduta sulla Cima del Lago.

Poco dopo, intorno alle 13, è arrivata una seconda attivazione alla centrale operativa Sores tramite l’app Georesq del Soccorso Alpino. L’allarme riguardava un’escursionista austriaca caduta nei pressi della Cima del Lago.

A trovarla è stata un gruppo di altri escursionisti presenti in zona (tra i quali un accompagnatore di media montagna) che ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’équipe dell’elisoccorso regionale, che ha raggiunto la ferita, prestato le prime cure e disposto il trasferimento all’ospedale di Udine.

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