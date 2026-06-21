Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 22 giugno

Il meteo in Friuli Venezia Giulia si presenta stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni di caldo piuttosto secco su tutta la regione. Nelle prime ore della giornata, lungo la costa, è probabile la presenza del Borino, mentre nel corso della giornata si instaurerà un regime di brezze deboli.

Nel pomeriggio e in serata saranno possibili rovesci e temporali sparsi. I fenomeni, inizialmente più probabili sulle zone montane, potranno estendersi progressivamente anche alla pianura e successivamente alla fascia costiera. Non si esclude che alcuni temporali possano risultare localmente intensi.

Le temperature si manterranno su valori elevati. In pianura le minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi, con massime tra 33 e 36 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 24 e 27 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 30 e 33 gradi. A 1000 metri la temperatura media sarà intorno ai 23 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno valori medi intorno ai 16 gradi.