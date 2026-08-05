Apre il bando ResilienCE: nuove opportunità per le imprese sociali della Carnia

Il progetto europeo ResilienCE per le imprese sociali della Carnia.

Cinque imprese dell’economia sociale della Carnia potranno partecipare gratuitamente a un percorso di formazione, mentoring e confronto internazionale dedicato alla transizione ecologica e digitale. È quanto prevede il bando del progetto europeo ResilienCE, coordinato da Informest e cofinanziato dal Programma Interreg Central Europe.



Le candidature resteranno aperte fino alle ore 12 del 31 agosto 2026. L’iniziativa si rivolge a cooperative sociali, associazioni, imprese sociali e altri soggetti attivi sul territorio carnico che intendono rafforzare la propria organizzazione, sviluppare nuovi servizi e aumentare l’impatto sulle comunità locali.

Un percorso gratuito e personalizzato

Le cinque realtà selezionate potranno accedere a un programma costruito sulla base delle specifiche esigenze organizzative. Il percorso inizierà con un’analisi dei bisogni e proseguirà con 20 ore di mentoring individuale.



Sono inoltre previste attività formative sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della digitalizzazione. L’obiettivo è fornire alle imprese sociali strumenti concreti per affrontare i cambiamenti economici, tecnologici e ambientali che interessano anche le aree montane e periferiche.



Il programma comprenderà anche uno scambio internazionale di peer learning a Budapest, durante il quale le organizzazioni della Carnia potranno confrontarsi con le imprese selezionate negli altri Paesi coinvolti nel progetto.

Il progetto europeo ResilienCE

ResilienCE, acronimo di “REsilient, Sustainable and Innovative sociaL ENtrepreneurship in Central Europe”, coinvolge partner di Italia, Slovenia, Slovacchia, Polonia e Ungheria. Il progetto punta a rafforzare il ruolo dell’economia sociale nelle aree periferiche dell’Europa centrale, accompagnando cooperative, associazioni e imprese sociali nella cosiddetta transizione gemella, verde e digitale.



In Friuli Venezia Giulia le attività sono concentrate sulla Carnia. Nei mesi scorsi Informest ha già promosso incontri partecipativi e Resilience Lab con gli stakeholder locali, con l’obiettivo di individuare bisogni, opportunità e possibili strategie di sviluppo per il territorio.



Le organizzazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 di lunedì 31 agosto 2026. Il bando completo e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito di Informest.