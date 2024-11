La Cna si amplia: inaugurati i nuovi locali a Udine

Approfittando della presenza in regione del presidente nazionale CNA, in occasione dell’assemblea annuale della CNA FVG svoltasi lunedì sera a Monfalcone, la CNA FVG martedì mattina ha inaugurato l’ampliamento della sede regionale di Udine, in via Verona 28, con l’acquisizione al piano terra di un immobile che ospitava un punto vendita di prodotti per animali. La confederazione ora può vantare di una sede ampia un migliaio di metri complessivi, spazio che, ridistribuito, potenzierà l’accoglienza di imprese e cittadini. L’operazione è stata gestita dalla CNA servizi FVG S.r.l., società della CNA regionale, che offre assistenza in regione a circa 1000 clienti e assiste oltre 8mila cittadini e famiglie, a livello regionale, con le proprie attività e servizi CAF.

L’inaugurazione.

“Non un primo passo, bensì una tappa di un lungo percorso che ci ha portato a non essere più ospiti a casa nostra, ma padroni della nostra sede”, ha commentato il presidente regionale della CNA FVG Maurizio Meletti. Al taglio del nastro erano presenti il presidente nazionale CNA Dario Costantini, che si è complimentato con lo staff regionale e i suoi dipendenti, il direttore regionale CNA FVG Roberto Fabris, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, l’assessore alle attività produttive regionale Sergio Emidio Bini, che ha ribadito il clima costruttivo di collaborazione che si è instaurato tra la Regione e le associazioni di categoria.

Tra queste la Cna, “con cui abbiamo sempre lavorato molto bene a vantaggio delle imprese, convinti che il motore del Paese sia rappresentato dall’economia e da chi si mette in gioco ogni giorno investendo, assumendo e creando ricchezza. Un sistema produttivo al quale andrebbero rimossi, soprattutto a livello europeo, quegli ostacoli che frenano lo sviluppo e la crescita”.