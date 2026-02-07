Colazione e Cinema, il film in programma domenica al Visionario

Domenica 8 febbraio al Visionario colazione e brunch saranno disponibili con Ultimo schiaffo (ore 10.15 – 12.15), la favola nera firmata da Matteo Oleotto. Dopo Zoran, il mio nipote scemo, il regista goriziano continua a misurarsi con i colori placidi e bizzarri della provincia e costruisce un racconto bianco come la neve e nero come i fattacci di cronaca. Una partitura (quasi) natalizia dove abitano commedia e tragedia e dove ogni singolo personaggio diventa parte di un rovinoso effetto domino!

Sotto il segno del Bu.chetto, gli spettatori più mattinieri potranno fare colazione al Bistrò Primafila del bookshop, spendendo solo €6 per croissant, cappuccino e biglietto. Chi ama svegliarsi più tardi potrà invece gustare un delizioso brunch con soli €11,90 (che comprendono il biglietto per il film).