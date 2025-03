I film in programma al cinema Visionario di Udine.

Ultimo, imperdibile appuntamento al cinema Visionario di Udine con Buona Domenica. Domenica 30 marzo colazione e brunch saranno disponibili con The Brutalist (in programma alle ore 10.00), film vincitore di 3 statuette tra cui quella come miglior attore protagonista allo straordinario Adrien Brody, e con Mickey 17 (in programma alle ore 10.30), l’ultimo film del regista premio Oscar per Parasite, Bong Joon Ho.

Gli spettatori più mattinieri potranno fare colazione al Bistrò Primafila del bookshop, spendendo solo €5,50 per croissant, cappuccino e biglietto. Chi ama svegliarsi più tardi potrà invece gustare un delizioso brunch al Bu.chetto, al 1° piano del Visionario con soli €11 (che comprendono il biglietto per il film). La colazione è disponibile dalle ore 9.30, il brunch dalle ore 11.00.