Calcio a 5, la New Team di Lignano Sabbiadoro promossa in serie B

La New Team Città di Lignano approda in serie B di calcio a cinque.

Quattro anni fa non si sentivano pronti al salto di categoria. Erano una società giovane, con poca esperienza. Ma la qualità, quella c’era. Allora come adesso. Tanto che la New Team Città di Lignano Sabbiadoro ha nuovamente vinto il campionato di serie C1 di calcio a cinque, conquistando per la seconda volta la promozione alla serie B nazionale. E questa volta raccoglie la sfida del passaggio di classe, non solo con la prima squadra, ma anche con l’Under 19, iscritta al campionato nazionale.

“A nome della Città abbiamo espresso tutta la soddisfazione per questo traguardo che porta prestigio alla località”, commenta il vicesindaco, Manuel Massimiliano La Placa che assieme all’assessore allo sport, Giovanni Iermano, ha premiato i giocatori della New Team, accompagnati dal Mister, Salvatore Vozza, dal preparatore Stefano Tomasino e dai dirigenti Christian Faraon (presidente), Maurizio Iermano (vice) e Nicolò Cagnetta.

“Una realtà sportiva di calcio a cinque che in questi anni di amministrazione ho imparato a conoscere – aggiunge La Placa – in grado di dimostrare grande impegno, capacità di programmazione, determinazione e voglia di vincere. Lo conferma la doppia promozione guadagnata in pochi anni“.

Molta l’attenzione dedicata al settore giovanile, come sottolineano i due esponenti di Giunta, “il gruppo parte dall’Under 13 e dalla prossima stagione ci sarà anche una Under 15 mista. Anche la rosa della prima squadra è particolarmente giovane, con un’età media tra i 20 e i 25 anni. Un dato importante per la nostra Amministrazione che incentiva e sostiene il binomio giovani e sport per il messaggio educativo che porta con sé”.