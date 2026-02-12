Dal mito degli Smiths alle note di 007: Johnny Marr in Castello a Udine

Johnny Marr in concerto al Castello di Udine.

Dagli Smiths, alle grandi collaborazioni, fino alla colonna sonora di James Bond: Johnny Marr, che non ha certo bisogno di presentazioni, tornerà in Italia per un concerto imperdibile il 20 luglio 2026 al Castello di Udine, con inizio previsto alle 21:00.

Dopo il trionfo del tour autunnale, che ha registrato due concerti da tutto esaurito a Bologna e Milano, l’artista porterà sul palco il meglio della sua carriera, dai brani solisti ai classici degli Smiths, passando per cover iconiche e momenti chiave dei suoi progetti più celebri. I biglietti saranno disponibili dalle 11:00 di venerdì 13 febbraio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati. L’evento è organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine, PromoTurismoFVG e Comcerto.

Una carriera che ha fatto la storia della musica alternativa

Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Dagli esordi con The Smiths, che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione, il suo percorso creativo lo ha visto al centro di progetti fondamentali come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs. Nel corso della carriera, Marr ha collaborato con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar.

Dai classici degli Smiths ai concerti dal vivo

Oltre ai lavori in studio, Marr si distingue per la potenza dei suoi concerti dal vivo, dove il suo repertorio attraversa tutta la carriera. Dai brani della carriera solista come Hi Hello, Easy Money e Somewhere, ai classici degli Smiths come This Charming Man, How Soon Is Now? e Bigmouth Strikes Again, senza dimenticare le parentesi degli Electronic e le cover iconiche come The Passenger di Iggy Pop e Rebel Rebel di David Bowie, ogni concerto racconta un viaggio completo nella storia musicale di Marr. Sul palco, passato e presente convivono armoniosamente, offrendo ai fan un’esperienza unica.

Spirit Power e i progetti più recenti

Il ritorno live coincide con un momento particolarmente fertile della carriera di Marr. Il 3 novembre 2023 è stato pubblicato Spirit Power: The Best Of Johnny Marr (New Voodoo / BMG), una raccolta curata personalmente dall’artista per celebrare dieci anni di carriera solista. Il disco ripercorre i momenti più significativi dei suoi quattro album entrati nella Top Ten britannica — The Messenger, Playland, Call The Comet, Fever Dreams Pts 1–4 — includendo anche singoli stand-alone e due nuovi inediti, Somewhere e The Answer.

Nel settembre 2024 Marr ha rilanciato un altro capitolo fondamentale della sua storia musicale con la riedizione rimasterizzata di Boomslang, l’album cult del 2003 inciso con The Healers, arricchita da sette brani inediti e materiale d’archivio mai pubblicato. Nel 2025 è poi arrivato Look Out Live!, registrato nel 2024 allo Hammersmith Apollo di Londra, che cattura tutta l’energia dei suoi concerti dal vivo e la forza della sua presenza scenica.

Biglietti e info sul concerto di Johnny Marr a Udine.

I concerti estivi saranno un’occasione unica per attraversare l’universo sonoro di Johnny Marr: una carriera straordinaria che continua a evolversi, restando sempre fedele a uno stile immediatamente riconoscibile.

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti: Ingresso unico € 43,00 + dp € 6,45 = € 49,45