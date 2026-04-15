Concerto del primo Maggio a Udine, ci sono anche i Tre Allegri Ragazzi Morti: ecco chi salirà sul palco

Saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i principali riferimenti della scena rock alternativa italiana, gli ospiti più attesi del Primo Maggio Udine, il concertone gratuito che animerà la città venerdì 1 maggio, dalle 16 a mezzanotte, in Piazza Venerio.



La presenza della band, che ha recentemente annunciato il tour estivo 2026, segna un passaggio importante per l’edizione zero dell’evento, confermandone l’ambizione e la qualità artistica.

Gli artisti e i protagonisti.

Accanto ai Tre Allegri Ragazzi Morti, la lineup unisce artisti di rilievo nazionale e realtà emergenti del territorio: Doro Gjat, Cinque Uomini Sulla Cassa del Morto, Dalyrium Bay, Acqua Distillata, Dodi & i Monodi, Laca Collective e Fricut. A condurre la giornata saranno il cantautore Cilio, ideatore dell’evento, e il “friulencer” Marco Del Ben (in arte Marcutti).



“Primo Maggio Udine è un’iniziativa che unisce musica, partecipazione e attenzione a un tema fondamentale come la sicurezza sul lavoro, nella memoria di Lorenzo Parelli. E questo, come città, ci rende particolarmente orgogliosi. Siamo lieti di sostenere il primo vero ‘concertone’ del Primo maggio a Udine, in particolare perché protagonisti sul palco saranno numerosi artisti locali. L’obiettivo, a questo punto è, riempire piazza Venerio di giovani in una nuova giornata all’insegna del divertimento e della comunità, ma anche della consapevolezza sul tema della sicurezza nel mondo del lavoro”.



“Siamo orgogliosi di poter avere sul palco i TARM per questo nostro primo debutto”, commenta Cilio. “Ci piace l’idea di un Primo Maggio costruito così: una piazza, tante persone, bella musica e storie diverse che si incontrano. Se il meteo sarà dalla nostra parte, ci aspettiamo un pubblico di oltre 2000 persone”.

Un evento gratuito e dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli



A ingresso libero e aperto a tutte e tutti, il concerto sarà dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, in memoria di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni morto nel 2022 durante uno stage in azienda.



“Sosteniamo con convinzione un progetto che riesce a parlare alle nuove generazioni attraverso la musica, creando al tempo stesso uno spazio di riflessione su temi fondamentali come il lavoro e la sicurezza” commenta Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine. “Eventi come questo dimostrano come cultura e partecipazione possano contribuire a costruire maggiore consapevolezza nella comunità”.

Partecipazione, servizi e sostenitori

Il respiro sociale e il forte legame con il tessuto locale di Primo Maggio Udine si rifletteranno anche nell’offerta enogastronomica dell’evento: circa 1500 porzioni tra lasagne, risotti e altri piatti saranno preparate da Diversamente Bistrot, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità. Le bevande saranno curate da The Alibi – Independent Craft Pub e ARCI Bar Sport.