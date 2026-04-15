La ritmica ASU protagonista in Croazia: pioggia di medaglie per le ginnaste friulane

Prestazione da incorniciare per le ginnaste dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese, protagoniste assolute al torneo internazionale di Varaždin, in Croazia, dove oltre 200 atlete provenienti da più di dieci Paesi si sono sfidate in una competizione di alto livello.

Victoria Bruno domina tra le Junior

A prendersi la scena nella categoria Junior è stata Victoria Bruno, autrice di una gara impeccabile che le ha permesso di conquistare quattro medaglie d’oro. La giovane ginnasta ha trionfato nel concorso generale con il punteggio di 69.234, imponendosi anche nelle specialità di cerchio (23.400), clavette (23.467) e nastro (22.367).



Una prestazione solida e continua, che ha evidenziato precisione tecnica e maturità nella gestione della gara, qualità non scontate vista la giovane età.

Tavano e Zurlo brillano tra le Senior

Ottimi risultati anche nella categoria Senior, articolata su due giornate di gara. Dopo una prima fase che aveva visto Gaia Zurlo in testa alla classifica provvisoria, è stata Isabelle Tavano a conquistare la vittoria finale, riuscendo a superare anche la pluricampionessa croata Tamara Artic, atleta già affermata a livello internazionale.



Nel dettaglio delle finali di specialità, Isabelle Tavano ha conquistato l’oro alle clavette – facendo registrare anche il proprio personal best con 27.033 – e al nastro. Ha ottenuto inoltre l’argento al cerchio e il bronzo alla palla, chiudendo con un totale di 79.016. Ottima anche la prova di Gaia Zurlo, che ha conquistato l’oro al cerchio, l’argento alla palla e al nastro e il bronzo alle clavette, per un totale di 76.333.

L’allenatrice: “Crescita concreta e segnali importanti”

“Le ragazze hanno dimostrato una crescita concreta, non solo nei risultati ma soprattutto nella qualità del lavoro in pedana – ha dichiarato l’allenatrice Špela Dragaš -. Victoria ha gestito la gara con grande maturità nonostante la giovane età, mentre Isabelle e Gaia hanno confermato di poter competere ad alto livello anche in contesti internazionali molto competitivi. Questi risultati ci danno fiducia e rappresentano uno stimolo importante in vista dei prossimi appuntamenti”.



Questi risultati confermano dunque il momento positivo delle ginnaste ASU, evidenziando progressi importanti. In particolare, la prestazione di Isabelle Tavano ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla seconda convocazione con la nazionale italiana per il torneo internazionale di Gdynia, in Polonia. Allo stesso modo, Gaia Zurlo ha fatto un’ottima prova in previsione dei Campionati Italiani di Chieti nella categoria Senior 2.