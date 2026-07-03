Zucchero allo Stadio Friuli, ecco come arrivare: bus potenziati, parcheggi e regole

Udine si prepara ad accogliere un altro grande evento allo Stadio Friuli, che domani ospiterà il concerto di Zucchero. Dopo gli show di Eros Ramazzotti e le due storiche date di Vasco, il capoluogo friulano è pronta per un’altra serata con oltre 20 mila spettatori attesi.

Per garantire la gestione dei flussi di pubblico e la sicurezza dell’area, Comune e organizzatori hanno predisposto un piano dedicato a mobilità, parcheggi e trasporto pubblico.

Parcheggi e trasporto pubblico.

Per evitare rallentamenti e congestionamenti, il Comune raccomanda agli spettatori di muoversi per tempo. Man mano che i parcheggi dello Stadio Friuli raggiungeranno la capienza disponibile, sarà possibile utilizzare le aree di sosta della Fiera di Udine, distanti circa dieci minuti a piedi dall’impianto.

La fermata di autobus urbani e taxi, sia per l’andata che per il ritorno, è invece individuata nel parcheggio della Curva Nord. Come in occasione della doppia data di Vasco, anche per il concerto di Zucchero è stata potenziata la linea urbana 9 di Arriva Udine. Il servizio sarà rafforzato dalle ore 16 alle ore 24.

La linea 9 collega Città Fiera, Stadio, via Pasolini, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Patriarcato, stazione ferroviaria, piazzale Cella, piazzale Cavedalis e piazzale Diacono, offrendo così un collegamento diretto tra lo stadio, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e le principali aree di interscambio.

Viabilità e deflusso a fine evento

Non sono previste chiusure stradali preventive durante le fasi di afflusso. Al termine del concerto, per facilitare l’uscita in sicurezza del pubblico, il traffico proveniente dalla zona della Fiera sarà indirizzato verso la parte sud della città, in direzione di viale Candolini. In questo contesto, via Candonio sarà temporaneamente chiusa per consentire il regolare deflusso dei veicoli.

Ordinanza su alcol, contenitori e spray

In occasione del concerto, il Comune di Udine ha inoltre predisposto un’ordinanza per la sicurezza pubblica nell’area dello Stadio Friuli. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 10 di sabato 4 luglio fino alle ore 3 di domenica 5 luglio e riguarda l’intera area dello stadio, i parcheggi nord e sud, via Frossi, viale Candolini, via Mainerio, il primo tratto di via dello Sport, via Sagrado, il tratto di via Lombardia tra via Sagrado e piazzale Pittino e viale dell’Emigrazione.

Nell’area sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 21 gradi. Saranno inoltre vietati il possesso, il trasporto e l’utilizzo di contenitori in vetro, ceramica o materiali simili. L’ordinanza proibisce anche il possesso e l’uso di spray al peperoncino e sostanze analoghe.

Le misure, adottate in accordo con le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirano a garantire lo svolgimento ordinato e sicuro dell’evento. Le violazioni saranno punite con sanzioni da 25 a 500 euro, oltre all’eventuale sequestro dei materiali.