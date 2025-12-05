Rinnovate due scuole di Udine: spazi più sicuri e accoglienti per gli studenti

Conclusi i lavori alle scuole Valussi e Zorutti di Udine.

Si sono conclusi in questi giorni i lavori iniziati durante l’estate nelle scuole Zorutti e Valussi, due istituti situati nella zona centro-est di Udine, con interventi mirati a rendere gli edifici più sicuri, moderni e funzionali.

Interventi alla Valussi

Alla scuola secondaria di primo grado Valussi, i lavori hanno comportato un investimento di circa 300.000 euro. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici della palestra, oltre all’installazione di un sistema di raffrescamento negli uffici amministrativi, pensato per migliorare il comfort del personale e degli studenti.

Lavori alla Zorutti

Alla scuola Zorutti, i cantieri estivi hanno interessato principalmente gli spazi esterni. È stato realizzato un nuovo cancello d’ingresso, un percorso drenante e sistemati gli spazi verdi del giardino, per un investimento complessivo di circa 140.000 euro. Tutti gli interventi sono stati programmati nei mesi estivi per non interferire con l’attività scolastica.

Una riqualificazione che non si ferma.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione per garantire spazi scolastici più sicuri, moderni e sostenibili – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Ivano Marchiol -. Gli interventi alla Valussi e alla Zorutti rappresentano un altro passo nel percorso di riqualificazione diffusa che stiamo portando avanti in tutta la città. Dal canto suo, Federico Pirone, assessore all’Istruzione, ha aggiunto: “Anche questo è un modo per investire nell’istruzione come l’amministrazione sta facendo da tempo. Questi interventi contribuiscono a creare ambienti più funzionali e accoglienti.”