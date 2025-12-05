Contributi per le spese di compravendita di terreni in Carnia: i requisiti e come fare domanda.

La Comunità di montagna della Carnia ha rilanciato per il 2026 l’iniziativa che sostiene le spese notarili e professionali sostenute nel 2025 per operazioni di compravendita e permuta di terreni a destinazione agricola o forestale. La misura, prevista dalla normativa regionale (L.R. 16/2023, art.3 commi 92-96), è finalizzata a favorire la ricomposizione fondiaria, ossia l’accorpamento e l’arrotondamento dei fondi, per rafforzare la consistenza e la funzionalità delle aziende agricole e forestali del territorio.

Chi può presentare domanda e quali spese sono ammissibili

Possono richiedere il contributo le piccole e medie imprese agricole e forestali (PMI) e i soggetti privati che nel 2025 hanno sostenuto spese notarili e professionali connesse a operazioni di permuta o compravendita di terreni agricoli o forestali utilizzate per finalità di ricomposizione fondiaria. Le spese ammissibili comprendono onorari notarili e spese tecniche e professionali direttamente legate alle operazioni immobiliari contemplate dal decreto regionale.

Quanto vale il contributo

I contributi copriranno il 100% delle spese ammissibili, entro i limiti stabiliti: fino a 2.000 euro per le PMI agricole e forestali e fino a 1.000 euro per i privati, fatti salvi i vincoli delle risorse disponibili. L’erogazione avverrà fino a esaurimento delle risorse stanziate e secondo le modalità previste dal regolamento di concessione.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC o tramite il portale web della Comunità di montagna a partire dalle ore 8.00 del 1° gennaio 2026 e fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026.

Per agevolare gli utenti, il modulo di richiesta è stato semplificato rispetto all’anno precedente, con una versione rivista della tabella delle spese già disponibile online per consultazione e download. Il regolamento per la concessione del contributo e il modulo semplificato sono reperibili sul sito della Comunità di montagna (nella sezione dedicata ai bandi e ai contributi).

Perché la misura

La misura, attiva da due anni, nasce dall’azione congiunta tra Comunità e Regione per facilitare processi di riorganizzazione fondiaria ritenuti strategici per la resilienza e la competitività delle imprese agricole locali. Favorire la compravendita di terreni con interventi che agevolino l’accorpamento dei fondi aiuta a ridurre la frammentazione del patrimonio agricolo e a creare aziende di dimensioni più efficienti sul piano produttivo e gestionale.

Per chiarimenti e informazioni operative gli interessati possono rivolgersi al numero 0433 487731 o via email all’indirizzo elena.valent@carnia.comunitafvg.it