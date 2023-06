Udine, conto alla rovescia per l’apertura della piscina al Palamostre

Udine, apre la piscina al Palamostre.

A Udine riapre la piscina esterna del Palamostre: l’appuntamento è per venerdì 9 giugno, quando gli appassionati torneranno ad avere a disposizione l’impianto di via Ampezzo. La vasca olimpionica sarà quindi aperta dal lunedì al sabato dalle 10.15 alle 19, e la domenica con orario 10-19.30.

Prezzo dei biglietti d’ingresso: 6 euro e 50 per gli adulti, 3.50 per under 18 e over 65. Noleggiare un lettino per la giornata costerà 3 euro, un ombrellone e due lettini 8 euro. Confermata la possibilità di biglietto con agevolazione per gli ingressi di massimo 90 minuti. La piscina di via Ampezzo rimarrà aperta fino al 3 settembre. Chiuso per l’estate, invece, l’impianto di via Pradamano.