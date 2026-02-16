Corsi di computer a Udine, i nonni vanno a lezione dai nipoti

Udine, corsi di computer della 50&Più.
Ultimi posti liberi per il corso di computer organizzato per il quarto anno dalla 50&Più provinciale di Udine, associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio. Le lezioni sono affidate a un gruppo di studenti, così che ogni corsista anziano sarà affiancato da un giovane “tutor”.
L’iniziativa si svolgerà tutti i lunedì di marzo all’Enaip di Pasian di Prato, dalle 14.30 alle 16. I corsi sono gratuiti per i soci, occorre quindi perfezionare l’iscrizione alla 50&Più. Per informazioni e adesioni segreteria viale Duodo 5.